UFC: Floyd Mayweather deutet Rückkampf gegen Conor McGregor an

Conor McGregor hat mit seinem Blitz-K.o. gegen Donald Cerrone ein erfolgreiches Comeback in der UFC gegeben. Direkt nach dem Kampf sorgte dann Floyd Mayweather für Aufsehen, als dieser auf Instagram ein Bild postete, welches auf einen möglichen Rückkampf hindeutete.

Dieses Bild trug die Aufschrift 'Mayweather McGregor 2 2020.' Der Boxer und McGregor traten bereits im August 2017 gegeneinander an - Mayweather siegte durch technischen K.o. in der zehnten Runde. McGregor schlug sich in seinem ersten Boxkampf der Karriere mehr als achtbar.

Der Kampf selbst war eines der größten Box-Events der Dekade und ein Rückkampf könnte erneut für astronomische Kampf-Börsen sorgen. Das weiß auch Mayweather, der UFC-Boss Dana White nun wohl schon länger bearbeitet, um dies möglich zu machen.

UFC-Boss: Dana White: Werden was mit Mayweather machen

White wollte sich nach dem Kampf von McGregor aber dazu nicht explizit äußern. Der UFC-Chef betonte aber, dass er McGregor eher nicht boxen sehen wolle, gab aber auch zu, dass er mit Mayweather in Kontakt stehe: "Wir machen einiges mit Floyd. Floyd ist definitiv in unseren Planungen und wir sind in seinen. Wir werden dieses Jahr auf jeden Fall etwas mit Floyd machen."

Möglich wäre wohl auch ein Fight zwischen UFC-Weltmeister Khabib Nurmagomedov und Mayweather. Der Boxer postete später noch ein Bild, auf diesen er und Nurmagomedov zu sehen waren.

Ob auch McGregor involviert sein wird, bleibt somit unklar. White strebt für McGregor eher einen Rückkampf mit Khabib Nurmagomedov an, welches laut White wohl ein ähnliches Interesse wie ein weiterer Box-Kampf zwischen Mayweather und McGregor auf sich ziehen würde. "Das ist auch der Kampf, welchen Conor machen möchte", beteuerte White.

Als weiterer Kandidat für McGregor gilt auch Tony Ferguson, der im Moment UFC-Weltmeister im Leichtgewicht ist. "McGregor und dieser Junge wäre auch ein großer Kampf", befand White.