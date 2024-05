"Der Tag musste kommen": Timo Boll kündigt Karriereende an

Timo Boll: "Olympia-Medaille der perfekte Schlusspunkt"

Für Borussia Düsseldorf wird Boll noch eine Saison spielen, danach will er dem Klub neben anderen Aufgaben beratend zur Seite stehen. "Dem Sport, der mir so viel gegeben hat, werde ich auf jeden Fall treu bleiben. Ideen gibt es genug. Mein Leben wird sicher interessant und spannend bleiben", erklärte Boll, der am Montag von Frankfurt am Main nach Peking abhob und ab Donnerstag beim WTT Champions in China spielen wird.

Mit seinen Verein, für den er seit seinem Wechsel vom TTV Gönnern im Jahr 2006 spielt, hatte Boll erst am Wochenende erneut das Finale um die deutsche Meisterschaft erreicht. Es geht gegen den 1. FC Saarbrücken um Franziska, erst wenn das Endspiel vorbei ist, richtet sich der Blick nach Paris.

Zweimal Silber und zweimal Bronze holte Boll mit der Mannschaft bei Olympia, das soll nicht alles gewesen sein, der Starspieler hat noch ein großes sportliches Ziel: "Wenn wir bei den Olympischen Spielen mit dem Team eine Medaille gewinnen, wäre das doch wirklich der perfekte Schlusspunkt."

Dass es bald Zeit wird, sich zurückzuziehen, wusste Boll schon länger. "Irgendwann musste der Tag kommen", teilte der frühere Weltranglistenerste bei Instagram mit und verneigte sich. "Ich danke euch allen für die Unterstützung auf meiner wirklich langen Reise! Jetzt freue ich mich auf meine letzten Abenteuer."