© getty

Wimbledon 2024, Tennis heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt den Grand Slam im TV und Livestream?

Egal an welchem Turniertag: Wenn Ihr nach einer Anlaufstelle für Wimbledon sucht, führt kein Weg an Prime Video vorbei. Der Streamingdienst von Amazon hat sich die Rechte bis 2027 gesichert und wird die Championships 2024 exklusiv streamen - eine Übertragung im linearen Fernsehen gibt es also nicht.

Dafür hat Prime Video ein großes Team zusammengetrommelt: