Das schafften zuvor nur drei andere Spieler: Carlos Alcaraz zieht ins Finale von Wimbledon ein und schreibt Geschichte

Schon im vergangenen Jahr hatte der 21-Jährige den Russen in der Vorschlussrunde bezwungen. Danach folgte der triumphale Sieg gegen Novak Djokovic, auf den Alcaraz nun erneut im Endspiel am Sonntag treffen könnte. Der serbische Grand-Slam-Rekordchampion bestreitet das zweite Halbfinale am Freitag gegen den Italiener Lorenzo Musetti.

Alcaraz ist erst der vierte Spieler im Alter von bis zu 21 Jahren, der in der Ära des Profitennis seit 1968 mehrere Wimbledon-Finals erreicht hat. Zuvor war dies einzig Boris Becker (4), Björn Borg und Rafael Nadal (jeweils 2) gelungen. Gegen Medwedew brauchte er aber einige Zeit, bis er so richtig ins Match fand.

Die knapp 15.000 Zuschauer, darunter Fußballstar Luka Modric und 1991-Turniersieger Michael Stich, sahen einen nervösen Start des Favoriten. Sein Aufschlag hakte zunächst und ihm unterliefen zu viele unerzwungene Fehler.

Ab dem zweiten Satz steigerte sich Alcaraz aber und brachte den Sieg mit seiner Intensität in den Ballwechseln nach 2:55 Stunden ins Ziel.