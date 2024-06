Alexander Zverev kämpft gegen die Langeweile: Die wichtigsten Storylines von Wimbledon

© getty

Wimbledon 2024: Andy Murray nimmt Abschied

Wenn die Flaggen an der Church Road am Dienstag auf Halbmast gehisst werden, dann weil der vielleicht beliebteste Schotte in England zum letzten Mal Abschied genommen hat. Die Rede ist von Sir Andrew Barron "Andy" Murray, dem besten Tennisspieler auf der Insel seit Fred Perry, der Wimbledon von 1934 bis 1936 dreimal in Folge gewinnen konnte. Murray schaffte das "nur" zweimal, doch spätestens seit seinem ersten Triumph 2013 sind sie ihm verfallen. Er war es, der aus den "Big Three" Federer-Nadal-Djokovic jahrelang die "Big Four" machte, auch wenn er insgesamt nur drei Slams gewinnen konnte.

Seine Karriere schien 2019 nach jahrelangen Hüftproblemen und einem künstlichen Gelenk eigentlich schon vorbei, aber Murray wäre nicht Murray, hätte er sich nicht doch allen Hindernissen zum Trotz zurück gekämpft, gekratzt und gebissen. Mit mittlerweile 37 Jahren soll dann nun doch bald Schluss sein, aber Wimbledon und die Olympischen Spielte wollte er ein letztes Mal mitnehmen. In Queens lief es auch gar nicht so schlecht, doch gefühlt aus dem Nichts musste Murray aufgeben und sich aufgrund einer Zyste an der Wirbelsäule einer OP unterziehen. Das war am vergangenen Samstag, voreilige Zeitungsberichte schrieben sogar schon von einem definitiven Wimbledon-Aus.

Doch so schnell gibt "Sir Andy" nicht auf. "Vielleicht kommt mir mein Ego in die Quere, aber ich habe das Gefühl, dass ich es verdiene, die Entscheidung erst in letzter Sekunde zu treffen", sagte er, blieb im Draw und will bis zu seinem Erstrundenmatch am Dienstag gegen Tomas Machac alles versuchen. Die Tennis-Rente starrt ihn an, doch noch blinzelt Murray nicht: "Die meisten Menschen freuen sich darauf, legen die Füße hoch und genießen das Leben. Aber ich sehe das nicht so. Es gefällt mir ganz und gar nicht."

Sollte es für das Einzel nicht reichen, will Murray zumindest mit seinem Bruder Jamie im Doppel antreten - vom Turnier gab es dafür natürlich eine Wildcard. Das letzte Match seiner Karriere will er sich so oder so nicht diktieren lassen: "Ich weiß, dass es Wichtigeres gibt als die Frage, wie ich mein letztes Match beendet habe, oder wo. Aber ich habe so viel in den Sport investiert, dass ich zumindest mit einem richtigen Match abtreten will, in dem ich noch mithalten kann. Und nicht so wie in Queen's."

Die Verletzung ist eine extrem bittere Pille für den so ehrgeizigen Schotten. 2017 schaffte er es zuletzt über die dritte Runde hinaus, aber vollständig fit hätte er es auf seinem Lieblingsbelag mit einer guten Auslosung sogar in die zweite Woche schaffen können. Ein letzter Auftritt auf dem Centre Court wäre ihm von Herzen zu gönnen.