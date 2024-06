Wimbledon 2024, Tennis: Termin, Start, Zeitplan, Spielplan, deutsche Teilnehmer, Alexander Zverev, Übertragung im Free-TV und Livestream

Wimbledon 2024, Tennis: Termin, Start, Zeitplan

Die erste Runde der diesjährigen Wimbledon Champions beginnt am Monatag, den 01. Juli. Das Turnier startet jedoch offiziell schon ein paar Tage früher mit der Qualifikation, die vom 24. bis zum 27. Juli stattfindet.

Die zweite und dritte Runde in London werden vom 3. bis zum 6. Juli ausgetragen. Die vierte Runde startet in Wimbledon am 7. Juli, die Viertelfinals gehen am 9. und 10. Juli über die Bühne.

Die Halbfinalspiele bei den Wimbledon Champions sind für den 11. und 12. Juli angesetzt. Das Finale der Frauen findet am 13. Juli statt, einen Tag später endet das Turnier mit dem Finale der Männer.