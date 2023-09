US Open, Tag 5: Landsmann fordert Djokovic - Swiatek gegen Qualifikantin, nächste Runde für Wozniacki

Am 5. Tag der US Open will Novak Djokovic den Einzug ins Achtelfinale gegen einen Landsmann schaffen. Topfavoritin Iga Swiatek hat eine vermeintlich leichte Aufgabe vor sich. Die New Yorker Tennis-Fans freuen sich wohl besonders auf Coco Gauff, Taylor Fritz, Frances Tiafoe und Rückkehrerin Caroline Wozniacki.

Aus deutscher Sicht ist in den Einzelkonkurrenzen nur noch Alexander Zverev nach seinem Sieg am Donnerstagabend gegen Daniel Altmaier im Rennen. Mit Tatiana Maria und Andreas Mies im Doppel und Laura Siegemund im Mixed sind am 5. Tag in Flushing Meadows drei Profis des DTB im Einsatz.

