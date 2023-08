US Open heute live: Zeitplan, Matches, Ansetzungen, Übertragung im TV und Livestream, Liveticker

Es ist wieder so weit, in New York geht es aktuell bei den US Open zur Sache. Ihr habt Fragen zu Zeitplan, Matches, Ansetzungen, oder der Übertragung im TV und Livestream? Hier bekommt Ihr die Antworten!

Das vierte und letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres steht an, rund zwei Wochen lang kämpfen die Tennis-Stars im Flushing-Meadows-Park im New Yorker Stadtteil Queens vom 28. August bis zum 10. September um die Krone.

Titelverteidiger bei den Herren ist Carlos Alcaraz, der an gleicher Stelle im vergangenen Jahr seinen ersten Major-Titel abräumte. Dort besiegte er den Norweger Casper Ruud in vier Sätzen. Bei den Frauen hockt Iga Świątek, die aktuelle Nummer eins der Welt, auf dem US-Open-Thron.

Soviel zu den Voraussetzungen, nun zu den wichtigsten Fragen: Welche Matches sind heute geplant? Wie sieht der Zeitplan beim Turnier aus? Wo könnt Ihr die US Open im TV, Livestream und Liveticker verfolgen? Das erfahrt Ihr hier!

US Open heute live: Matches, Ansetzungen am Montag (28. August)

Weil es sich um den ersten Turniertag handelt, ist der heutige Montag natürlich vollgepackt. Wir haben für Euch die Matches der Top-10 der Männer und Frauen. Laura Siegemund ist die einzige Deutsche, die zum Auftakt zum Zug kommt.

US Open heute live: Matches, Ansetzungen der Männer (Top-10)

Uhrzeit Name Name 18.15 Uhr* R. Carballes Baena Holger Rune (4) 18.15 Uhr* Casper Ruud (5) Emilio Nava 19.15 Uhr* Learner Tien Frances Tiafoe (10) 19.30 Uhr* Steve Johnson Taylor Fritz (9) 1 Uhr (Dienstag)* Stefano Tsitsipas (7) Milos Raonic 2.15 Uhr (Dienstag)* Alexandre Müller Novak Djokovic (2)

US Open heute live: Matches, Ansetzungen der Frauen (Top-10)

Uhrzeit Name Name 17 Uhr Rebeka Masarova Maria Sakkari (8) 18 Uhr Iga Swiatek (1) Rebecca Peterson 20.15 Uhr* Jelena Rybakina (4) Marta Kostjuk 1 Uhr (Dienstag)* Laura Siegemund Coco Gauff (6)

© getty Die US Open 2023 stehen an.

US Open heute live: Übertragung im TV und Livestream

Eine Neuerung bei den US Open: Für gewöhnlich zeigte Eurosport den Grand Slam im deutschsprachigen Raum, bis zum Jahr 2027 sieht die Sache allerdings erstmal anders aus. Sportdeutschland.TV ist jetzt für die Übertragung verantwortlich und zeigt sämtliche Matches live und in voller Länge. Mit diesem Team geht der Streamingdienst in das Turnier:

Moderation: Antonia Wisgickl

Kommentar: u.a. Matthias Stach, Marcel Meinert, Markus Theil, Wolfgang Nadvornik

Experten: Boris Becker, Mischa Zverev

Alle Spiele, das klingt erstmal gut - aber gibt's die auch kostenlos? Anders als das reguläre Programm von Sportdeutschland.TV sind die US Open nur in Teilen gratis empfangbar. Kostenlos sind die vierstündige tägliche Konferenz sowie die Wettbewerbe im Mixed, die Junioren, die Rollstuhl-Spieler und -Spielerinnen, und die Doppel-Wettbewerbe bis zum Viertelfinale. Den Rest, also beispielsweise sämtliche Einzel-Matches, könnt Ihr Euch mit einem Turnierpass für 25 Euro oder einem Tagespass für 10 Euro sichern.

US Open heute live: Liveticker

Wenn Ihr die Matches nicht live sehen könnt, schaut doch einfach bei uns vorbei. Wir begleiten ausgewählte Duelle bei im Liveticker, sodass Ihr keine Punkte verpassen müsst.

Hier geht's zur Liveticker-Übersicht von SPOX.

US Open heute live: Termine, Zeitplan

Wie wir es gewohnt sind, starten auch die US Open 2023 an einem Montag (28. August). Von da an geht es gut zwei Wochen rund, am 9. und 10. September stehen die Finalmatches der Frauen und Männer an.

Einzelwettbewerbe bei den US Open 2023

Datum Runde 22. bis 25. August 2023 Qualifikationsspiele für die US Open 28. und 29. August 2023 1. Runde der Männer

1. Runde der Frauen 30. und 31. August 2023 2. Runde der Männer

2. Runde der Frauen 01. und 02. September 2023 3. Runde der Männer

3. Runde der Frauen 03. und 04. September 2023 Achtelfinale der Männer

Achtelfinale der Frauen 05. und 06. September 2023 Viertelfinale der Männer

Viertelfinale der Frauen 07. September 2023 Halbfinale der Frauen 08. September 2023 Halbfinale der Männer 09. September 2023 Finale der Frauen 10. September 2023 Finale der Männer

Doppelwettbewerbe bei den US Open 2023

Datum Runde 06. September 2023 Halbfinale der Frauen 07. September 2023 Halbfinale der Männer 08. September 2023 Finale der Männer oder Mixed-Finale 09. September 2023 Finale der Männer oder Mixed-Finale 10. September 2023 Finale der Frauen

© getty Carlos Alcaraz gewann im vergangenen Jahr bei den US Open seinen ersten grand Slam.

US Open 2023: Die wichtigsten Infos im Überblick

Turnier: US Open 2023

US Open 2023 Daten: 28. August bis 10. September (Hauptfeld)

28. August bis 10. September (Hauptfeld) Ort: Flushing Meadows, New York

Flushing Meadows, New York Titelverteidiger: Carlos Alcaraz (Spanien)

Carlos Alcaraz (Spanien) Titelverteidigerin: Iga Świątek (Polen)

Iga Świątek (Polen) Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: Sportdeutschland.TV

Liveticker: SPOX

US Open 2023: Die Sieger und Siegerinnen der vergangenen Jahre