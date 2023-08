Alexander Zverev heute live bei den US Open: Termin, Uhrzeit, Gegner, Match, Zeitplan, Übertragung im Free-TV und Livestream

Die US Open sind in vollem Gange, mit dabei ist Alexander Zverev. Wann der DTB-Athlet heute spielt, wer sein Gegner ist und wo Ihr das Grand-Slam-Turnier im TV und Livestream sehen könnt - das erfahrt Ihr hier.

Kann Alexander Zverev bei den US Open seinen ersten Grand Slam abräumen? Das wird sich zwischen Montag, dem 28. August, und Sonntag, dem 10. September, zeigen. In diesem Zeitraum findet in den Flushing Meadows in Queens, New York, das letzte Major-Turnier des Jahres an.

Der Deutsche hat im vergangenen Jahr aufgrund einer Knöchelverletzung aussetzen müssen, die Jahre zuvor verliefen für ihn ziemlich erfolgreich: Halbfinal-Aus gegen Novak Djokovic in 2021 und Finalniederlage gegen Dominic Thiem in 2020.

Aber gegen wen muss Zverev heute ran? Und wo gibt es das Duell im TV, Livestream und Liveticker? SPOX liefert Antworten.

Alexander Zverev heute live bei den US Open: Uhrzeit, Gegner, Match am Montag (28. August)

Am heutigen Montag kommt Alexander Zverev noch nicht zum Zuge, erst am Dienstag um 17 Uhr deutscher Zeit ist ist die Nummer zwölf der Welt gegen Aleksandar Vukic gefragt. Hier seht Ihr, welche Spieler der Top-10 heute schon ran dürfen.

US Open heute live: Matches, Ansetzungen der Männer (Top-10)

Uhrzeit Name Name 18.15 Uhr* R. Carballes Baena Holger Rune (4) 18.15 Uhr* Casper Ruud (5) Emilio Nava 19.15 Uhr* Learner Tien Frances Tiafoe (10) 19.30 Uhr* Steve Johnson Taylor Fritz (9) 1 Uhr (Dienstag)* Stefano Tsitsipas (7) Milos Raonic 2.15 Uhr (Dienstag)* Alexandre Müller Novak Djokovic (2)

© getty Alexander Zverev versucht bei den US Open, seinen ersten Grand Slam zu gewinnen.

Alexander Zverev heute live bei den US Open: Übertragung im Free-TV und Livestream

Zverev im Free-TV? Leider nein! Die US Open laufen in diesem Jahr bei Sportdeutschland.TV, und obwohl die meisten Übertragungen des Dienstags gratis sind, muss für die US Open gezahlt werden. Für den Turnierpass, der alle Matches des DTB-Athleten beinhaltet, werden 25 Euro fällig (ein Tagespass kostet 10 Euro). Gratis bekommt Ihr - was Einzelwettbewerbe angeht - nur eine vierstündige tägliche Konferenz.

Für den Pass bekommt Ihr allerdings auch jedes einzelne Duell des Turniers geboten - entsprechend gespickt ist das Team von Sportdeutschland.TV. Hier eine kleine Auswahl:

Moderation: Antonia Wisgickl

Kommentar: u.a. Matthias Stach, Marcel Meinert, Markus Theil, Wolfgang Nadvornik

Experten: Boris Becker, Mischa Zverev

Alexander Zverev heute live bei den US Open: Liveticker

Auch wir werden bei den US Open wieder dabei sein und ausgewählte Spiele live im Ticker begleiten. Ob das kommende Match von Zverev eines davon ist? Klickt Euch einfach rein und schaut nach:

US Open 2023: Die wichtigsten Infos im Überblick

Turnier: US Open 2023

US Open 2023 Daten: 28. August bis 10. September (Hauptfeld)

28. August bis 10. September (Hauptfeld) Ort: Flushing Meadows, New York

Flushing Meadows, New York Titelverteidiger: Carlos Alcaraz (Spanien)

Carlos Alcaraz (Spanien) Titelverteidigerin: Iga Świątek (Polen)

Iga Świątek (Polen) Übertragung im TV: -

- Übertragung im Livestream: Sportdeutschland.TV

Liveticker: SPOX

Alexander Zverev heute live bei den US Open: Termine, Zeitplan

Los ging das Turnier am Montag, den 28. August, bis zum 10. September geht es im Einzel der Männer zur Sache.