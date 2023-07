Alexander Zverev trifft am heutigen Sonntag im Finale am legendären Hamburger Rothenbaum auf Laslo Djere. Wo das Match im Free-TV und Livestream läuft, verrät Euch SPOX.

Nach dem insgesamt dritten Halbfinal-Einzug hat Alexander Zverev in seiner Geburtsstadt Hamburg erstmals das Finale bei Deutschlands wichtigsten Sandplatzturnier erreicht. Gegen den Franzosen Arthur Fils fuhr er einen souveränen Sieg ein.

Auf Deutschlands Nummer eins wartet im Endspiel der Serbe Laslo Djere, der sich gegen den Chinesen Zhang Zhizhen ebenfalls keine Blöße gab. Zverev gilt jedoch als großer Favorit, im direkten Duell mit Djere gewann er beide Matches.

Nun greift Zverev nicht nur nach seinem ersten Titel bei den ATP Hamburg European Open, sondern auch nach seinem insgesamt 20. Turniersieg.

Für das deutsche Doppel aus Kevin Krawietz und Tim Pütz geht es am Sonntag ebenfalls um den Titel. Sie treffen um 12.30 Uhr auf das belgische Duo Sander Gillé und Joran Vliegen.

ATP Hamburg European Open am Rothenbaum heute live: Der Spielplan

Doppel Herren:

Runde Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Finale, Männer 12:30 Uhr Krawietz/Pütz (GER) Gillé/Vliegen (BEL)

Einzel Herren:

Runde Uhrzeit Spieler 1 Spieler 2 Finale, Männer 15:00 Uhr Alexander Zverev (GER) Laslo Djere (SRB)

Alexander Zverev vs. Laslo Djere heute live im Free-TV: Wo läuft das Finale der ATP Hamburg European Open am Rothenbaum im TV und Livestream?

Auch das Finale des Turniers am Hamburger Rothenbaum wird im frei empfangbaren Fernsehen übertragen. Ihr benötigt also kein kostenpflichtiges Abonnement, um das Endspiel zwischen Alexander Zverev und Laslo Djere live zu sehen.

Für die Übertragung ist nämlich ServusTV Deutschland zuständig. Der-Free-TV-Sender hat die European Open über die gesamte Zeit begleitet.

Darüber hinaus stellt der Sender einen Livestream zur Verfügung. Diesen könnt Ihr unter ServusTV On ebenfalls kostenlos abrufen. Hier könnt Ihr auf den Dienst zugreifen.

© getty

Alexander Zverev vs. Laslo Djere heute live im Free-TV: Finale der ATP Hamburg European Open am Rothenbaum im Liveticker

Solltet Ihr dennoch nicht die Möglichkiet haben, das Finale der ATP Hamburg European Open am Rothenbaum vor Euren Bildschirmen zu verfolgen, seid Ihr bei SPOX an der richtigen Anlaufstelle. Wir begleiten das Match von Alexander Zverev gegen Laslo Djere in einem ausführlichen Liveticker.

Hier findet Ihr den Liveticker für Alexander Zverev vs. Laslo Djere.

Alexander Zverev vs. Laslo Djere heute live im Free-TV: Wo läuft das Finale der ATP Hamburg European Open am Rothenbaum im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Turnier: Hamburg European Open

Hamburg European Open Kategorie: ATP 500

ATP 500 Datum: 22. Juli - 30. Juli 2023

22. Juli - 30. Juli 2023 Belag: Sand

Sand Preisgeld: 1.831.515 Euro

1.831.515 Euro Übertragung im TV : Servus TV Deutschland

: Übertragung i m Livestream : Servus TV On

i : Liveticker: SPOX

ATP Hamburg European Open am Rothenbaum heute live: Das Preisgeld