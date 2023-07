Tennis: Alexander Zverev greift nach dem Titel in Hamburg

Alexander Zverev hat in seiner Geburtsstadt Hamburg erstmals das Finale erreicht. Der 26 Jahre alte Olympiasieger setzte sich beim Tennisturnier am Rothenbaum am Samstag im Halbfinale mit 6:2, 6:4 gegen das französische Talent Arthur Fils durch. Im Endspiel am Sonntag trifft der einstige Weltranglistenzweite auf den Serben Laslo Djere.

Zverev hatte bereits 2014 und 2019 das Halbfinale in der Hansestadt erreicht, dann aber jeweils das Endspiel verpasst. "Das Turnier zu gewinnen, ist ein Riesenkindheitstraum von mir", hatte er vor dem Auftakt gesagt. Entsprechend entschlossen spielte der 26-Jährige gegen den sieben Jahre jüngeren Fils auf.

Schnell zog die deutsche Nummer eins auf 4:0 im ersten Satz davon und zeigte sich dabei spielfreudig. Fils hatte im Viertelfinale den Turnierfavoriten Casper Ruud aus Norwegen besiegt, konnte Zverev aber nicht in Verlegenheiten bringen. Letzter deutscher Turniersieger war Michael Stich 1993.