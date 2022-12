Boris Becker privat: Freundin, Kinder, Familie, Ex-Frauen

Als ehemals erfolgreicher Tennis-Profi gehört Boris Becker in Deutschland zur hohen Prominenz. Was ist von seinem Privatleben bekannt? Freundin, Kinder, Familie, Ex-Frauen: SPOX fasst zusammen.

49 Titelerfolge im Einzel, darunter sechs Grand Slams: Boris Becker ist einer der besten Spieler, die es in der Geschichte des Tennis-Sports gegeben hat. In Deutschland gehört er mit seinem Standing historisch zu den absolut prägenden Spitzensportlern.

Aktiv war er als Profi von 1984 bis 1999, nach seinem Karriereende arbeitete Becker unter anderem als Trainer von Novak Djokovic, auch ansonsten trat und tritt er immer wieder in der Öffentlichkeit auf. Als Prominenz weckt der gebürtige Baden-Württemberger natürlich auch so manches Interesse mit seinem Privatleben.

Was ist über dieses bekannt? SPOX befasst sich damit im Folgenden einmal etwas genauer.

Boris Becker privat: Freundin, Ex-Frauen

Becker hat bereits zwei Ehen hinter sich. Von 1993 bis 2001 war der Ex-Tennis-Star mit Barbara Becker (geborene Feltus, 1. November 1966 in Heidelberg) verheiratet, acht Jahre später ging er mit der Niederländerin Sharlely "Lilly" Becker (geborene Kerssenberg, 25. Juni 1976 in Rotterdam) den Bund des Lebens ein.

© getty Boris Becker mit Ex-Frau Barbara.

Die Ehe hielt neun Jahre, ehe sie geschieden wurde. Während der Ehe mit Lilly hatte er eine noch eine zweimonatige Liaison mit dem deutschen Model Alessandra Meyer-Wölden.

© getty Boris Becker mit Ex-Frau Lilly.

Ein Single-Leben führt Becker seitdem jedoch nicht. Eine dritte Ehe führt er bislang zwar nicht, eine gewisse Lilian de Carvalho Monteiro ist aber die neue Frau an seiner Seite. Sie begleitete Becker bei dessen Gerichtsprozess in London, bei dem er wegen Insolvenzbetrügereien zu einer zweijährigen Haftstrafe verurteilt wurde. Nach rund siebeneinhalb Monaten durfte er das Gefängnis westlich der britischen Hauptstadt aber schon wieder verlassen, im Zuge dessen wurde Becker aus England abgeschoben.

2020 wurde de Carvalho Monteiro mit dem Promi bei einem Urlaub auf Ibiza erstmals in der Öffentlichkeit gesehen, sie soll Mitte 30 sein, in London leben und stammt offenbar aus einer Politikerfamilie. Sie selbst ist in dieser Branche ebenfalls tätig und arbeitet als Risikoanalystin im Politikbereich.

© getty Lilian de Carvalho Monteiro ist die aktuelle Freundin von Boris Becker.

De Carvalho Monteiro soll drei Abschlüsse besitzen und sogar fünf Sprachen beherrschen, darunter auch Deutsch, wobei sie sich mit Becker auf Englisch unterhält. Ihre Wurzeln hat sie in São Tomé und Príncipe, einem Inselstaat vor Afrika. Dort war ihr Vater Victor Monteiro einst Verteidigungsminister. Laut Bild habe sie in Rom eine Privatschule besucht, dort folglich an der Universität La Sapienza studiert. Folglich zog sie nach London um, wo sie an der School of Oriental and African Studies mit 25 Jahren einen Masterabschluss in Afrikanistik erlangte.

Boris Becker privat: Kinder, Familie

Becker ist Vater von vier Kindern. Mit Barbara hat er die Söhne Noah Becker (1994) und Elias Becker (1999), mit Lilly bekam er Amadeus Benedict Edley Luis Becker (2010). Nach einer flüchtigen Begegnung mit dem russisch-britischen Model Angela Ermakova kam im Jahr 2000 Anna Ermakova auf die Welt.

Die Sport-Ikone selbst ist Sohn der in der Tschechoslowakei geborenen Elvira Pisch und des Architekten Karl-Heinz Becker. Sein Vater verstarb 1999.

© getty Boris Becker mit seinen ältesten Söhnen Noah (l.) und Elias (r.).

Boris Becker: Steckbrief