Boris Becker: Warum durfte die Tennislegende vorzeitig aus dem Gefängnis? - Wichtigste Fragen und Antworten

Nach siebeneinhalb Monaten ist Boris Becker in England aus der Haft entlassen worden. Warum durfte die Tennis-Legende vorzeitig aus dem Gefängnis? Muss Becker nun in Deutschland einsitzen? Wie geht es weiter? SPOX widmet sich den Fragen rund um den 55-Jährigen und liefert zugleich Antworten.

Boris Becker ist wieder ein freier Mann. Die deutsche Tennis-Legende wurde am Donnerstag in England aus dem Gefängnis entlassen. Dort hatte er siebeneinhalb Monate lang in der Huntercombe-Haftanstalt eingesessen, die westlich von London gelegen ist.

"Unser Mandant Boris Becker wurde aus der Haft in England entlassen und ist heute nach Deutschland ausgereist", hieß es in einer Stellungnahme seines Anwalts Christian-Oliver Moser.

Warum durfte Boris Becker vorzeitig raus?

Ursprünglich war Becker Ende April am Londoner Gerichtshof Southwark Crown Court wegen Insolvenzverschleppung zu einer zweieinhalbjährigen Gefängnisstrafe verurteilt worden. Becker hatte zuvor ein Vermögen im Wert von mehr als einer Million Euro in seinem Insolvenzverfahren nicht offengelegt, den Besitz einer Immobilie in seiner Geburtsstadt Leimen verschleiert, illegal hohe Summen auf andere Konten und Anteile an einer Firma für künstliche Intelligenz und eine Darlehensschuld verschwiegen. Nach dem Urteil wurde er sofort inhaftiert.

Warum ist der 55-Jährige jetzt schon nach nicht einmal der Hälfte der abgesessenen Strafe wieder auf freien Fuß gelassen worden? Zunächst einmal: Becker wurde aus England abgeschoben. Dabei profitierte er von einem Entlassungs- und Abschiebeprogramm, um einer Überfüllung der Gefängnisse entgegenzusteuern. Es würde jeden ausländischen Häftling betreffen, "der bis zu zwölf Monate vor dem frühesten Entlassungszeitpunkt aus dem Gefängnis entlassen und abgeschoben werden kann".

© getty Boris Becker wurde aus dem Gefängnis in England entlassen und nach Deutschland abgeschoben.

Becker hätte ohne dieses Programm gemäß der britischen Gesetzgebung eigentlich mindestens die Hälfte absitzen müssen, folglich Ende Juli 2023 auf Bewährung entlassen worden wären. Nach seiner Abschiebung aus England darf er dorthin nun offenbar so lange nicht einreisen, bis die eigentliche Haftstrafe in Gänze abgelaufen ist. Das ist etwa Mitte 2024 der Fall. Beckers Lebensmittelpunkt war seit vielen Jahren London, die britische Staatsbürgerschaft besitzt er allerdings nicht.

Muss Becker in Deutschland noch ins Gefängnis?

Nein. In Deutschland kann die Tennis-Ikone nun unbeschwert weiterleben. "Er hat seine Strafe verbüßt und ist in Deutschland keinerlei strafrechtlichen Restriktionen unterworfen", bestätigte Anwalt Moser es auch nochmals.

Wie geht es jetzt für Boris Becker weiter?

Am Donnerstag landete Becker in Deutschland, genauer gesagt in Pfaffenhofen in unmittelbarer Nähe von München. Sein Anwalt teilte mit: "Wir bitten aus Gründen des Schutzes der Privatsphäre unseres Mandaten von weiteren Nachfragen abzusehen. Auch Fragen nach seinem aktuellen Aufenthaltsort sowie etwaige Interviewanfragen werden nicht beantwortet."

Wo genau er sich aufhält, hat bis dato offenbar auch die Presse nicht herausgefunden. Seine 87 Jahre Mutter Elvira wird er in Leimen noch besuchen, dort aber nicht leben. Klar ist derweil: Am Dienstag (20. Dezember) wird ab 20.15 Uhr bei Sat.1 ein Interview mit Becker ausgestrahlt. Moderator Steven Gätjen stand er Rede und Antwort.

Laut der Bild-Zeitung ließ sich der Sender das exklusive Gespräch satte 515.000 Euro kosten.

Wann kommt die Dokumentation?

Fast parallel zu Beckers Gefängnis-Entlassung wurde per Trailer bekannt, dass über den Streamingdienst Apple TV+ bald eine Dokumentation erscheint. Diese zeigt drei Jahre einen exklusiven Einblick in Beckers Leben, thematisiert die Haft, die Fehler, die das einstige Tennis-Ass beging. Es ist eine zweiteilige Serie, unklar ist allerdings noch, wann diese veröffentlicht wird.

In dem Trailer sagt Becker zwei Tage vor seiner Verurteilung unter Tränen auf Englisch: "Ich bin am Boden angekommen. Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Ich stelle mich dem, werde mich nicht verstecken, nicht davonlaufen."

