US Open, Tag 7: Ruud, Berrettini, Gauff und Garcia im Blickpunkt - Medvedev-Kyrgios-Kracher im Nachtprogramm

Am siebten Tag der US Open stehen in der Day Session Casper Ruud und Matteo Berrettini sowie Corie Gauff und Geheimfavoritin Caroline Garcia im Mittelpunkt. Die Nacht ist für den Titelverteidiger reserviert: Daniil Medvedev bekommt es mit Nick Kyrgios zu tun.

Es geht ans Eingemachte in New York: Die Achtelfinals stehen auf dem Programm. In der Day Session stehen zwei French-Open-Finalisten im Blickpunkt. Publikumsliebling Cori Gauff, erstmals überhaupt in der vierten Runde in New York, geht als Favoritin ins Duell mit der Chinesin Shuai Zhang, die allerdings genauso wie Gauff noch keinen Satz abgeben musste.

Zudem in der Damen-Konkurrenz am Start: Geheimfavoritin Caroline Garcia, die nach ihrem Titel in Cincinnati weiter in Topform zu sein scheint, und Ajla Tomljanović, die nach ihrem Sieg über Serena Williams natürlich ganz besonders unter Beobachtung steht.

Bei den Herren muss sich Casper Ruud mit dem Unterdog Corentin Moutet aus Frankreich herumschlagen, der der Papierform nach kein Problem für den Finalisten von Roland Garros in diesem Jahr sein sollte. Und dann wäre da noch Matteo Berrettini, der ein so tolles Comeback nach seiner Handgelenks-OP hingelegt hat. Der Italiener zählt nicht erst seit seinem Drittrundensieg über Andy Murray zum erweiterten Kreis der Favoriten.

US Open: Kyrgios fordert Medvedev

In der Nacht ist es dann angerichtet für einen echten Kracher: Daniil Medvedev bekommt es mit Nick Kyrgios zu tun. Beide Spieler sind in bester Verfassung. Ob Wimbledon-Finalist Kyrgios den Titelverteidiger stürzen kann? In dieser Saison gewannen beide je ein direktes Duell. Insgesamt führt Kyrgios im Head-to-Head mit 3:1 gegen den Russen.

Ebenfalls im Nachtprogramm: Ons Jabeur, wie Kyrgios in dieser Saison im Endspiel von Wimbledon, bekommt es Veronika Kudermetova zu tun, die bisher äußerst entspannt und ohne Satzverlust durchs Turnier spaziert ist.

US Open: Die Begegnungen des 7. Tages

Frauen:

Spielerin 1 Spielerin 2 Ergebnis Caroline Garcia (FRA/17) Alison Riske-Amritraj (USA)/29 Shuai Zhang (CHN) Cori Gauff (USA/12) ab 20 Uhr im Liveticker Liudmila Samsonova (RUS) Ajla Tomljanović (AUS) Ons Jabeur (TUN/5) Veronika Kudermetova (RUS/18)

Männer: