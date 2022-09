US Open, Tag 6: Jule Niemeier mit guten Chancen auf das Achtelfinale - Tim Pütz im Doppel weiter

Mit Jule Niemeier kämpft heute der letzte verbliebene deutsche Tennisprofi um den Einzug ins Achtelfinale der US Open. Es geht gegen eine Chinesin. Außerdem im Einsatz: Rafael Nadal sowie ein weiterer spanischer Hoffnungsträger - und die Nummer eins der Frauen. Tim Pütz steht im Doppel derweil im Achtelfinale.

Durch den Einzug in die dritte Runde hat Niemeier bereits gezeigt, dass der Erfolg von Wimbledon, als es bis ins Viertelfinale ging, kein Zufall war. "Ich mache mir noch keine großen Gedanken über einen Grand-Slam-Sieg. Ich will jedes Match genießen, alles aufsaugen und mitnehmen", sagte die 23-Jährige nach ihren glatten Siegen gegen Julia Putinzewa und Sofia Kenin. Mit der jungen Chinesin Zheng Qinwen, nur die Nummer 108 der Welt, warte nun eine "sehr gute Spielerin. Sie hat eine extrem harte Vorhand und kann sehr schnell spielen."

Bereits deutlich mehr Erfahrung vor großen Kulissen hat Nadal, der in der Night Session auf den langjährigen Wegbegleiter Richard Gasquet aus Frankreich trifft. Auf dem Weg zum angestrebten 23. Grand-Slam-Titel hatte er im Runde zwei gegen Fabio Fognini mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen, am Ende reichte es für einen Viersatzsieg. "Es war wahrscheinlich einer meiner schlechtesten Starts in ein Match überhaupt. Nach so einer Partie weiter dabei zu sein, bedeutet mir viel." Auch von einer blutigen Nase, zugezogen durch den eigenen Schläger, ließ er sich nicht aufhalten.

Eines der Highlights aus US-amerikanischer Sicht dürfte die Partie von Lauren Davis gegen die polnische Weltranglistenerste Iga Swiatek sein, die im Achtelfinale eine mögliche Gegnerin von Niemeier wäre.

US Open: Tim Pütz im Doppel-Achtelfinale

Tim Pütz hat bei den US Open das Achtelfinale im Doppel erreicht. Der Davis-Cup-Spieler gewann an der Seite des Neuseeländers Michael Venus 6:4, 7:6 (7:3) gegen die Portugiesen Nuno Borges/Francisco Cabral. Es ist für den 34 Jahre alten Frankfurter in diesem Jahr bereits der dritte Einzug in die Runde der letzten 16 bei einem Grand Slam.

Bei den Australian Open ging es für das Team Pütz/Venus noch eine Runde weiter ins Viertelfinale. Dies versuchen sie nun auch gegen Juan Sebastian Cabal/Robert Farah aus Kolumbien zu erreichen. Pütz ist der letzte verbliebene Deutsche im Wettbewerb. Die zweimaligen French-Open-Sieger Kevin Krawietz/Andreas Mies waren in der zweiten Runde gescheitert.

US Open, Tag 6: Die wichtigsten Matches im Überblick

Frauen:

Spielerin 1 Spielerin 2 Ergebnis Garbine Muguruza (ESP/9) Petra Kvitova (CZE/21) 7:5, 3:6, 6:7 Yue Yuan (CHN) Jessica Pegula (USA/8) 2:6, 7:6, 0:6 Jule Niemeier (GER) Zheng Qinwen (CHN) ab 23.30 Uhr im Liveticker Clara Burel (FRA) Aryna Sabalenka (BLR/6) Iga Swiatek (POL/1) Lauren Davis (USA)

Männer: