Tennis - "Die Größte": Obama, Woods und Co. huldigen Serena Williams

Eine große Karriere geht zu Ende - und die Größten verneigen sich: Michelle Obama, Tiger Woods oder LeBron James huldigen Tennisstar Serena Williams.

Auch Angelique Kerber reihte sich ein: "Du hast das Tennis für immer verändert", schrieb Williams langjährige Rivalin bei Instagram. Eine Übersicht:

Michelle Obama: "Herzlichen Glückwunsch zu einer großartigen Karriere. Wir hatten das Glück mitzubekommen, wie ein junges Mädchen aus Compton zu einer der größten Sportlerinnen aller Zeiten herangewachsen ist. Ich bin stolz auf Dich, meine Freundin, und ich kann es kaum erwarten zu sehen, wie Du mit Deinen Talenten weiter Leben verändern wirst."

Tiger Woods: "Du bist buchstäblich die Größte auf und neben dem Platz. Danke, dass Du uns alle dazu inspiriert hast, unseren Träumen zu folgen. Ich liebe Dich, kleine Schwester!"

LeBron James: "Herzlichen Glückwunsch, Du hattest eine unglaubliche Karriere. Was Du für den Sport und für Frauen getan hast, ist beispiellos. Es war mir eine Ehre, Deine Reise zu beobachten und mitzubekommen, wie Du alle Ziele, die Du Dir gesetzt hast, erreicht hast. Sieg, Niederlage oder Unentschieden: Wir wussten, dass Du die Größte bist."

Magic Johnson: "Wir haben die letzten US Open für die Größte aller Zeiten miterlebt: Serena Williams. Serena bedeutet so viel für den Sport, das Tennis, der Welt, jedem kleinen Mädchen und noch viel mehr jedem kleinen schwarzen Mädchen auf dem Planeten."

Angelique Kerber: "Du hast das Tennis für immer verändert. In all den verschiedenen Phasen Deiner Karriere war die Liebe zum Sport immer da. Es war wirklich eine Ehre, in der Ära zu spielen, die Du geprägt hast, und ich fühle mich privilegiert, einige der denkwürdigsten Spiele meiner Karriere mit Dir zu teilen."

Coco Gauff: "Danke, Serena. Wegen Dir glaube ich an diesen Traum. Die Wirkung, die Du auf mich hast, geht weit über alle Worte hinaus, die ich zusammengesetzt werden können. Und dafür sage ich danke, danke, danke, GOAT!"

© getty Serena Williams ist bei den US Open in der 3. Runde gescheitert.

Andy Roddick: "Es war ein Lebensvergnügen zu sehen, wie Du zu dem wurdest, was Du bist. Ich kann es kaum erwarten zu sehen, was Du als nächstes tust. Danke, meine alte Freundin."

Oprah Winfrey: "25 Jahre. Shero. Eine Legende für immer."

Simone Biles: "Danke, dass Du den Sport für schwarze Athleten, für Athletinnen und jeden Sportler in eine neue Dimension gebracht hast."