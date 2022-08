US Open - Tag 2 in New York: Geht heute die Karriere von Andrea Petkovic zu Ende?

Am zweiten Tag der US Open in New York geht es aus deutscher Sicht rund! Unter anderem könnte die Karriere von Andrea Petkovic zu Ende gehen - und da alle Deutschen als Außenseiter ins Match gehen, könnte es generell auch ein recht düsterer Tag für Tennis-Deutschland werden.

Andrea Petkovic wird nach den US Open ihre Tennis-Karriere beenden. Das kündigte die 34-Jährige am Sonntag am Rande der US Open in New York im Sportschau-Gespräch an. "Ich lasse mir noch die Option offen, ein Turnier in Europa dranzuhängen, das ein bisschen näher zu meiner Familie und Freunden ist - aber generell ist das hier mein letztes Turnier", sagte Petkovic: "Vielleicht ist auch schon hier in New York Schluss."

In Flushing Meadows trifft die Weltranglisten-104. in der ersten Runde am Dienstag auf die Olympiasiegerin Belinda Bencic aus der Schweiz (Nr. 13).

Rafael Nadal hat in der Night Session seinen ersten Auftritt und bekommt es mit dem australischen Nobody Rinky Hijikata zu tun.

US Open, Tag 2: Die wichtigsten Matches im Überblick

Damen:

Spielerin 1 Spielerin 2 Ergebnis Andrea Petkovic (GER) Belinda Bencic (SUI/13) 19 Uhr im LIVETICKER Sofia Kenin (USA) Jule Niemeier (GER) Laura Siegemund (GER) Sorana Cirstea (ROU) Naomi Osaka (JPN) Danielle Collins (USA/19) Iga Swiatek (POL/1) Jasmine Paolini (ITA) Aryna Sabalenka (BLR/6) Catherine Harrison (USA) Garbine Muguruza (ESP/9) Clara Tauson (DEN)) Paula Badosa (ESP/4) Lesia Tsurenko (UKR) Jessica Pegula (USA/8) Viktorija Golubic (SUI) Emma Raducanu (GBR/11) Alize Cornet (FRA)

Herren: