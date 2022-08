US Open: Andrea Petkovic verabschiedet sich nach großem Kampf

Andrea Petkovic hat beim letzten großen Auftritt ihrer Karriere eine Überraschung knapp verpasst. Auch die weiteren deutschen Profis blieben erfolglos.

Andrea Petkovic winkte mit Tränen in den Augen noch einmal ins Publikum, "Petko, Petko"-Sprechchöre hallten über Platz 7 der US Open: Die Grand-Slam-Karriere der langjährigen deutschen Nummer zwei ist nach einer bitteren Auftaktniederlage in New York beendet.

Die 34-Jährige unterlag am Dienstag trotz großen Kampfes über 2:14 Stunden der Schweizer Olympiasiegerin Belinda Bencic 2:6, 6:4, 4:6. Die Dauerbrennerin Petkovic hatte vor ihrem 48. Major angekündigt, dass das Hartplatz-Event in ihrer Wahlheimat der letzte Auftritt auf der ganz großen Bühne sein würde.

"Das war extrem emotional", sagte Bundestrainerin Barbara Rittner am Eurosport-Mikrofon: "Sie hat immer wieder den jungen Spielerinnen viel gegeben, sie war menschlich großartig. Deswegen wird sie uns fehlen."

Es sei die richtige Entscheidung und sie hoffe, "dass ich nochmal einen raushauen kann", hatte die einstige Weltranglistenneunte Petkovic gesagt, der der mit zunehmenden Verletzungsproblemen begründete Rücktritt enorm schwer fällt. Ein kleines Hintertürchen für einen weiteren Auftritt in Europa ließ sie sich offen, doch das besondere Flair eines Majors hat sie wohl zum letzten Mal als Profi erlebt.

US Open: Auch Laura Siegemund scheitert

Auch für die weiteren deutschen Profis läuft es alles andere als gut beim letzten Grand Slam des Jahres. Laura Siegemund unterlag der Rumänin Sorana Cirstea 4:6, 4:6. Am Auftakttag hatte schon Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria verloren. Einzig Jule Niemeier (Dortmund) hatte am Dienstag noch die Chance, eine bittere deutsche "Nullrunde" zu verhindern.

Bei den Männern schlurfte Peter Gojowczyk enttäuscht von Platz vier. Der 33 Jahre alte Münchner musste sich dem dänischen Toptalent Holger Rune 2:6, 4:6, 6:7 (5:7) geschlagen geben. Maximilian Marterer(Nürnberg) unterlag wenig später Marin Cilic, Turniersieger von 2014, mit 3:6, 2:6, 5:7. Oscar Otte (Köln) und Daniel Altmaier (Kempen) haben noch die Chance, für Überraschungen zu sorgen.

Die deutschen Bundestrainer Michael Kohlmann und Barbara Rittner hatten schon vor dem Turnierbeginn enorm schwere Aufgaben auf die deutschen Profis zukommen sehen, denen in Alexander Zverev nach seiner Verletzung und in Angelique Kerber wegen ihrer Babypause die Aushängeschilder fehlen. "Die Voraussetzungen sind gerade nicht gut", sagte Kohlmann. "Wenn es schlecht läuft, sieht es nach der ersten Runde düster aus", meinte Rittner.

Petkovic kam gegen Bencic enorm schwer ins Match. Im zweiten Satz wehrte sie sich dann beherzt und blieb auch im entscheidenden Durchgang im Fokus - doch es reichte nicht ganz. Für die langjährige deutsche Nummer zwei bleibt damit der Halbfinaleinzug in Paris 2014 das beste Ergebnis bei den wichtigsten vier Turnieren des Jahres.