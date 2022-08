US Open - Tag 1 in New York: Gelingt Tatjana Maria erneut eine große Überraschung?

Am ersten Tag der US Open in New York ist aus deutscher Sicht nur Wimbledon-Halbfinalistin Tatjana Maria am Start. Die Augen sind vor allem auf die Night Session gerichtet, in der Serena Williams und Nick Kyrgios aufschlagen werden.

Wimbledon-Heldin Tatjana Maria hofft bei den US Open auf den nächsten Höhenflug. "Ich bin fit, habe mich gut vorbereitet und gut trainiert", sagte Maria, die am Montag auf Maria Sakkari trifft: "Es ist auf alle Fälle nicht einfach. Sie ist Nummer drei der Welt, trotzdem gehe ich positiv ins Match rein."

Die 35 Jahre alte zweifache Mutter will im Dauerduell mit der griechischen Topspielerin erneut auftrumpfen, nachdem sie Sakkari bereits in Wimbledon schlagen konnte. "Wimbledon hat mir gezeigt, dass ich mit den Besten mithalten kann", hatte Maria nach ihrem sensationellen Lauf bis ins Halbfinale gesagt.

US Open, Tag 1: Die wichtigsten Matches im Überblick

Damen:

Spielerin 1 Spielerin 2 Ergebnis Tatjana Maria (GER) Maria Sakkari (GRE/3) 17 Uhr im LIVETICKER Serena Williams (USA) Danka Kovinic (MNE) Simona Halep (ROU/7) Daria Snigur (UKR) Anett Kontaveit (EST/2) Jacqueline Cristian (ROU) Ons Jabeur (TUN/5) Madison Brengle (USA) Coco Gauff (USA/12) Leolia Jeanjean (FRA)

Herren: