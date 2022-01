Australian Open, Viertelfinale heute live: Spiele und Zeitplan an Tag 9, Übertragung im TV und Livestream, Liveticker

Bei den Australian Open stehen am 9. Turniertag die ersten Viertelfinalspiele auf dem Programm. Wer auf wen trifft und wo Ihr die Spiele live im TV, Im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Australian Open heute live: Spiele und Zeitplan an Tag 9

Bei den Australian Open in Melbourne ist das Teilnehmerfeld in allen Wettbewerben nach der ersten Turnierwoche reichlich dezimiert worden. In der Nacht auf Dienstag, 25. Januar, stehen im Einzel der Damen und Herren die ersten Viertelfinalspiele an.

Nach dem Achtelfinal-Aus von Alexander Zverev gegen Denis Shapovalov läuft die Runde der besten Acht im Einzel ohne deutsche Beteiligung ab. Die deutsche Fahne hoch hält im Doppel dagegen Tim Pütz. Er trifft mit seinem neuseeländischen Partner Michael Venus heute Nacht im Viertelfinale auf die beiden Lokalmatadoren Thanasi Kokkinakis und Nick Kyrgios.

Im Einzel dürfen wir uns auf die ersten vier Viertelfinals freuen. Diese finden alle in der Rod Laver Arena statt. Unter anderem trifft Zverev-Bezwinger Shapovalov auf Rafael Nadal, bei den Damen ist die Weltranglistenerste Ashleigh Barty im ersten Spiel der Night Session gegen Jessica Pegula aus den USA gefordert.

Rod Laver Arena:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 Runde nicht vor 2.30 Uhr Barbora Krejcikova (4) Madison Keys Viertelfinale / Damen (Einzel) nicht vor 4 Uhr Denis Shapovalov (14) Rafael Nadal (6) Viertelfinale / Damen (Einzel) ab 9 Uhr Ashleigh Barty (1) Jessica Pegula (21) Viertelfinale / Herren (Einzel) Gale Monfils (17) Matteo Berrettini (7) Viertelfinale / Damen (Einzel)

Kia Arena:

Uhrzeit Spieler/in 1 Spieler/in 2 Runde nicht vor 5.30 Uhr T. Kokkinakis/N. Kyrgios T. Pütz/M. Venus (6) Viertelfinale / Herren (Doppel)

© getty Tim Pütz (r.) ist mit seinem Partner Michael Venus im Doppel-Viertelfinale gefordert.

Australian Open heute live: Übertragung im TV und Livestream

Auch an Tag 9 der Australian Open versorgt Euch Eurosport mit einer ausführlichen Live-Übertragung im Free-TV. Die Übertragung auf Eurosport 1 beginnt um 0.55 Uhr. Der Privatsender zeigt in der Nacht und am Morgen des Dienstags alle vier heutigen Viertelfinalspiele live - zuerst die Spiele der Day Session, dann ab 9 Uhr die Spiele der Night Session.

Kostenlos im Livestream kann die Eurosport-Übertragung der Viertelfinalspiele auch auf der Streamingplattform Joyn verfolgt werden - oder kostenlos mit einem Abo über den Eurosport Player.

Durch eine Kooperation mit Eurosport können DAZN-Kunden das komplette Programm von Eurosport 1 und Eurosport 2 abrufen - und somit auch die Übertragungen von den Australian Open.

Australian Open heute im Liveticker

SPOX begleitet auch am 9. Turniertag mehrere Spiele in Form eines schriftlichen Livetickers. Die ausgewählten Spiele findet Ihr in unserer Tagesübersicht.

Hier geht's zur Liveticker-Tagesübersicht.

Australian Open: Die Sieger der vergangenen fünf Jahre

Herreneinzel

Jahr Sieger Finalgegner 2017 Roger Federer Rafael Nadal 2018 Roger Federer Marin Cilic 2019 Novak Djokovic Rafael Nadal 2020 Novak Djokovic Dominic Thiem 2021 Novak Djokovic Daniil Medwedew

Dameneinzel