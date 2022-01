Kommentar zu Alexander Zverevs Aus bei den Australian Open: Die Grand-Slam-Träume drohen zu platzen

Alexander Zverev ist bei den Australien Open sang- und klanglos ausgeschieden. Nach zuletzt überragenden Monaten und Siegen über die besten Spieler der Welt zeigte er Down Under wieder sein hässliches Grand-Slam-Gesicht. Der 24-Jährige muss jetzt in sich gehen und darf auch vor großen Veränderungen nicht zurückschrecken - sonst ist der Grand-Slam-Zug irgendwann abgefahren. Ein Kommentar.

Im Rückblick auf die diesjährigen Australian Open wird Alexander Zverev im Ranking der größten Fehlschläge nicht auf Rang eins landen. Dafür kann er sich bei Novak Djokovic bedanken. Was die Leistungen auf dem Court angeht, gibt es aber kaum größere Enttäuschungen bei den Topspielern - sogar wenn man die gewohnt unberechenbaren Damen miteinbezieht.

Melbourne, das kann man nicht anders sagen, war ein absoluter Tiefpunkt für Zverev. Man könnte sogar so weit gehen und sagen: Das glatte Dreisatz-Aus gegen Denis Shapovalov war die unerklärlichste und damit unnötigste Niederlage in der Grand-Slam-Karriere des Deutschen.

Nicht die bitterste, da gibt es ja noch das verlorene Grand-Slam-Finale bei den US Open 2020 gegen Dominic Thiem. Und dass sich Zverev bei Majors gegen eigentlich unterklassige Gegner nicht immer mit Ruhm bekleckert hat, ist auch kein Geheimnis.

Die Pleite jetzt sollte dennoch allen Beteiligten mehr als zu denken geben. Weil alle - inklusive Experten, inklusive Tennis-Fans in aller Welt - dachten, dass Zverev endlich über diese Phase seiner Karriere hinaus ist. Stattdessen muss sich der Deutsche so einige unbequeme Fragen stellen. Sonst hängen seine Grand-Slam-Träume irgendwann am seidenen Faden.

Zverevs Grand-Slam-Bilanz: Die Seuche geht weiter © getty 1/30 Alexander Zverev ist mit seinen 24 Jahren längst Weltspitze, der ganz große Wurf bei einem Grand Slam steht aber noch aus - und eine bemerkenswerte Statistik setzt sich fort. Wir lassen seine Grand-Slam-Bilanz Revue passieren. © imago 2/30 US Open 2014: Zverev besiegte als 17 Jahre alter Jungspund den Japaner Yasutaka Uchiyama in der ersten Qualifikationsrunde. In Q2 war dann aber schon Schluss. Gegen den Türken Marsel Ilhan verlor Zverev trotz Führung nach dem ersten Satz. © getty 3/30 Australian Open 2015: Auch beim nächsten Grand-Slam-Anlauf reichte es nicht bis zum Hauptturnier. John-Patrick Smith besiegte Zverev bereits in der ersten Quali-Runde in zwei Sätzen. © getty 4/30 French Open 2015: Wieder war in der Qualifikation Schluss. Obwohl in der Quali an zwei gesetzt, flog Zverev in Q2 gegen Underdog Igor Sijsling raus. Zverev und Grand-Slam, das passte in seinen noch jüngeren Jahren noch nicht wirklich zusammen. © getty 5/30 Wimbledon 2015: Endlich! Die erste Teilnahme an einem Grand-Slam-Turnier. Nach einem Fünfsatzkrimi gegen den Russen Teimuras Gabaschwili in Runde eins schied Zverev aber relativ deutlich gegen US-Boy Denis Kudla aus. © getty 6/30 US Open 2015: Erstmals kam Zverev hier als Qualifikant ins Hauptfeld. Bitter: Direkt nach der ersten Runde war das Abenteuer schon wieder vorbei. Ausgerechnet gegen Kohlschreiber musste Zverev den Schläger einpacken, wenngleich er sich gut verkaufte. © getty 7/30 Australian Open 2016: Lospech für Zverev! Ausgerechnet mit Andy Murray bekam es Sascha in der ersten Runde zu tun. Der Brite war noch eine Nummer zu groß - 1:6, 2:6, 3:6. © getty 8/30 French Open 2016: Zverevs erster Auftritt in Roland Garros konnte sich sehen lassen - zum erste Mal erreichte er die dritte Runde bei einem Major. Dort wartete Dominic Thiem. Der Österreicher schlug Zverev mit einer starken Vorstellung in vier Sätzen. © getty 9/30 Wimbledon 2016: Ähnliches Bild auf dem heiligen Rasen. Zwei ordentliche Auftritte, in der dritten Runde dann aber mit zu vielen Fehlern. Tomas Berdych war damals der Nutznießer. © getty 10/30 US Open 2016: Zverev traf auf zwei US-Amerikaner. Gegen Taylor Fritz gewann er ohne Probleme. In Runde zwei musste er sich aber Jack Sock geschlagen geben, der eine Position vor ihm an 26 gesetzt war. © getty 11/30 Australian Open 2017: Gutes Turnier vom immer noch erst 19 Jahre alten Zverev. Gegen Großmeister Nadal aus Spanien war in Runde drei aber kein Kraut gewachsen. Immerhin verlangte Zverev Nadal in fünf Sätzen alles ab. © getty 12/30 French Open 2017: Die erste wirklich negative Überraschung. Der an neun gesetzte Deutsche schied schon in Runde eins gegen den Spanier Fernando Verdasco aus. © getty 13/30 Wimbledon 2017: Zum ersten Mal schaffte es Zverev ins Achtelfinale von London. Dort wartete dann mit Milos Raonic der erste wirkliche Kracher. Der Vorjahresfinalist aus Kanada musste sich in den fünften Satz retten. Dort dominierte er aber - 6:1! © getty 14/30 US Open 2017: Als Nummer vier der Setzliste startete Zverev ins Turnier. Die Ernüchterung folgte aber schon in der zweiten Runde: Gegen Borna Coric ließ Zverev in einem intensiven Match zu viele Chancen liegen. © getty 15/30 Australian Open 2018: In dieser Saison sollte endlich der Durchbruch bei den Majors her. Zverev schied jedoch schon in der dritten Runde gegen Chung Hyeon in fünf Sätzen aus. Seine Analyse danach: "Diese Turniere bedeuten mir noch zu viel." © getty 16/30 French Open 2018: Zurück in Roland Garros lief es für Zverev eigentlich richtig gut - Viertelfinale! Wäre da nur nicht dieser Thiem gewesen. Der Österreicher schaffte es bis ins Finale, für Zverev war es dennoch das bisher beste Grand-Slam-Ergebnis. © getty 17/30 Wimbledon 2018: Der Fluch ging weiter. Mit Ach und Krach rettete sich Zverev gegen Taylor Fritz in die dritte Runde, litt jedoch merklich unter einem Magen-Darm-Infekt. Im fünften Satz gegen den Letten Ernests Gulbis brach er ein - 0:6. © getty 18/30 US Open 2018: Erstmals schaffte es Zverev in Flushing Meadows immerhin in die dritte Runde. Doch dort schied er als Nummer 4 und klarer Favorit gegen Kohlschreiber raus. "Vielleicht habe ich Sascha gezeigt, wo er noch nicht Weltklasse ist", sagte der. © getty 19/30 Australian Open 2019: Erstmals Achtelfinale Down Under, dann das krachende Aus gegen Milos Raonic in drei Sätzen. "Ich war einfach schlecht. Es war schon ein Wunder, dass ich im 3. Satz überhaupt den Tie Break erreicht habe", sagte Zverev im Anschluss. © getty 20/30 French Open 2019: Zwei Fünfsatz-Krimis vor dem Achtelfinale kosteten Zverev viel Kraft. Im Viertelfinale wartete Djokovic, Zverev war chancenlos. Sein ohnehin holpriges Turnier war quasi zu Ende, nachdem er den ersten Satz mit 5:7 knapp hergab. © getty 21/30 Wimbledon 2019: Erstrunden-Aus! "Mein Selbstvertrauen ist gerade weniger als Null", sagte Zverev nach seiner Pleite gegen den Tschechen Jiri Vesely und machte anschließend seinem Manager Patricio Apey Vorwürfe. © getty 22/30 US Open 2019: Im Rechsstreit mit Apey, Rosenkrieg-Trennung von Trainer Ivan Lendl – es war nicht Zverevs Jahr. Auch bei den US Open gab es Licht und Schatten. Nach 14 Sätzen in den ersten drei Runden war im Achtelfinale gegen Diego Schwartzman Schluss. © getty 23/30 Australian Open 2020: Und noch ein Schritt nach vorn! In Melbourne besiegte Zverev unter anderem Rublev und Wawrinka, bevor es im ersten GS-Halbfinale seiner Karriere wieder gegen Kumpel Thiem ging. Der hatte in vier engen Sätzen die Nase vorn. © getty 24/30 US Open 2020: So nah dran! Zverev erreichte im Big Apple das Finale, führte gegen Thiem mit 2:0 Sätzen und schlug im fünften zum Matchgewinn auf - trotzdem reichte es nicht. Im Anschluss konnte Sascha die Tränen nicht mehr zurückhalten. © getty 25/30 French Open 2020: Aufgrund der Corona-Pandemie fand das Turnier im Oktober statt, Wimbledon war komplett abgesagt worden. Zverev schaffte es bis ins Achtelfinale, dann verlor er grippegeschwächt gegen Jungstar Jannik Sinner in vier Sätzen. © getty 26/30 Australian Open 2021: Bitter! Nach vier lockeren Siegen wartete schon im Viertelfinale Seriensieger Djokovic. "Bis zum letzten Punkt hätte jeder von uns das Match gewinnen können", sagte der Djoker, der später den Titel holte, nach vier engen Sätzen. © getty 27/30 French Open 2021: Gegen Oscar Otte brauchte Zverev in Runde eins fünf Sätze, dann marschierte er souverän in sein erstes Halbfinale in Paris. Dort war Stefanos Tsitsipas im fünften Satz noch eine Ecke besser. © getty 28/30 Wimbledon 2021: Enttäuschung auf dem Heiligen Rasen. Weil Zverevs Aufschlag plötzlich wieder wackelte, verlor er im Achtelfinale in fünf Sätzen gegen Felix Augier-Aliassime. Die Goldmedaille in Tokio war da nicht abzusehen ... © getty 29/30 US Open 2021: Sascha Zverev hat mit Gold in Tokio den nächsten Schritt gemacht, doch die Major-Seuche (kein Titel, kein Sieg gegen Top-10-Spieler) wird er nicht los. Trotz großartiger Leistungen unterlag er im Halbfinale Djokovic in fünf Sätzen. © getty 30/30 Australian Open 2022: Neben Daniil Medvedev reiste Zverev als Topfavorit nach Melbourne und gab in den ersten drei Runden keinen Satz ab. Dann gab es aber eine glatte Niederlage gegen Denis Shapovalov. Zverevs Fazit: "Eine Scheißwoche."

Zverev bei den Australian Open: Die besten Voraussetzungen

Schließlich hatte der 24-Jährige in der zweiten Jahreshälfte 2021 groß aufgespielt: Olympia-Gold inklusive Sieg über den Djoker, US-Open-Halbfinale mit einer knappen Fünfsatzniederlage gegen den Serben, dann die sensationellen ATP Finals mit einem weiteren Sieg über Nole und dem abgeklärten Auftritt im Finale, als er sogar Angstgegner Daniil Medvedev bezwang.

Es war alles angerichtet für den ersehnten ersten Grand-Slam-Titel, spätestens mit dem unrühmlichen Ende der Djokovic-Saga: Eigentlich gab es mit Medvedev im Endspiel und einem gerade aus der Reha zurückgekehrten Rafa Nadal im Viertelfinale nur zwei potenzielle Stolpersteine - einen viel besseren Weg zur Trophäe kann man sich kaum wünschen.

Nach drei "Freilosen" in den ersten Runden, in denen Zverev zwar keinen Satz abgab, aber auch nicht restlos überzeugen konnte, und einem blutleeren, saft- und kraftlosen Auftritt gegen Shapovalov, steht aber wieder diese eigentlich unerklärliche Statistik: Noch immer kein Sieg gegen einen Top-10-Spieler bei einem Major. Und das nach mehreren Jahren in der Spitze des Herrentennis, nach 19 Turniersiegen, Olympia-Gold, zwei Titeln bei den ATP Finals gegen die Besten der Besten.

Wieder funktionierte der Aufschlag nicht (3 Asse, 8 Doppelfehler), der sich in den letzten Monaten doch von Schwachstelle zur Waffe gemausert hatte. Wieder spielte er zu passiv, machte zu viele unnötige Fehler, ergab sich irgendwann in sein Schicksal. Und hatte auf der anschließenden Pressekonferenz auch keine Gründe für seine Leistung parat.

Neuer Trainer? Neuer Mentor? Zverev muss etwas ändern

Ein Djokovic oder Medvedev verlieren solche Matches nicht, selbst wenn die Bestform mal nicht da ist. Zverev stand eigentlich in einer Reihe mit ihnen, zumindest auf Hartplatz. Stattdessen fängt er jetzt wieder bei Null an - die Grand-Slam-Dämonen, sie sind wieder da.

Einfach abhaken als "schlechten Tag im Büro" darf Zverev dieses Match auf keinen Fall. Er muss Stellschrauben finden, an denen er ansetzen kann, damit sich das nicht wiederholt - und alles auf den Prüfstand stellen. Mit Bruder Mischa als Trainer/Manager hat er sich eine Wohlfühloase in seinem Umfeld geschaffen. Privat scheint derzeit alles wunderbar zu laufen.

Aber braucht es vielleicht doch mehr Reibung, mehr Reizpunkte, was sein Tennis angeht? Einen Trainer, der ihm ohne familiäre Bindungen unbequeme Wahrheiten ins Gesicht sagen kann, oder Dinge noch einmal ganz neu anpackt?

Oder einen früheren Weltstar als Trainer/Mentor, der ihm hilft, bei Grand Slams über diese vermaledeiten mentalen Hürden zu kommen, siehe Boris Becker bei Novak Djokovic. Mit Zverev und Ivan Lendl hat es nicht funktioniert, mit David Ferrer hätte er gerne länger zusammengearbeitet und hält weiter Kontakt, aber der Spanier wollte mehr Zeit für die Familie. Bis jetzt hat Zverev den richtigen Mann nicht gefunden, aber das heißt ja nicht, dass der passende Partner nicht irgendwo dort draußen ist.

Zverevs Grand-Slam-Träume: Die Konkurrenz wird nicht kleiner

Fest steht: Einfach so weitermachen wie bisher, weil die Grand-Slam-Ergebnisse auf lange Sicht gesehen in die richtige Richtung zeigen, das könnte sich als großer Fehler erweisen.

Niemand weiß, was in ein paar Jahren ist, ob nicht sein Körper irgendwann streikt. Oder wie sich die Konkurrenz aufstellt, auch wenn sich Rafa und Nole in den nächsten Jahren verabschieden werden. Ob bei den US Open im September, Zverevs nächster realistischer Chance, nicht nur das Duo und Medvedev um den Titel mitspielen, sondern auch ein gesunder Thiem, ein Stefanos Tsitsipas, Matteo Berrettini - oder auch schon ein Carlos Alcaraz.

Ja, Zverev ist immer noch jung. Aber er gehört JETZT zu den besten Spielern der Welt - und deshalb muss auch JETZT der Grand-Slam-Sieg her. Irgendwann wird sich auch sein Fenster schließen - und das merkt man leider meistens erst dann, wenn es zu spät ist.