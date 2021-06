Alexander Zverev spielt heute bei den French Open gegen Alejandro Davidovich Fokina um den Einzug ins Halbfinale. Hier könnt Ihr das Viertelfinale im Liveticker verfolgen.

Alexander Zverev trifft im Viertelfinale der French Open auf Alejandro Davidovich Fokina aus Spanien. Zieht die deutsche Nummer eins zum ersten Mal in Paris ins Halbfinale ein? In unserem Liveticker verpasst Ihr nichts.

Alexander Zverev vs. Alejandro Davidovich Fokina: French Open Viertelfinale heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Alexander Zverev setzte sich in der 4. Runde in drei Sätzen gegen den Japaner Kei Nishikori durch und kann mit einem Sieg zum ersten Mal in seiner Karriere das Halbfinale der French Open erreichen. Sein Gegenüber musste im bisherigen Turnierverlauf bereits zwei Mal über fünf Sätze gegen. Für das Viertelfinale qualifizierte sich der mit vielen Stoppbällen agierende 22 Jahre alte Spanier durch einen Viersatzsieg gegen Federico Delbonis aus Argentinien.

Vor Beginn: Die beiden Kontrahenten spielen auf dem Court Philippe-Chatrier nach dem Damen-Match zwischen Jelena Rybakina und Anastasia Pavlyuchenkova. Abhängig von der Spieldauer der Matches davor wird auch die Startzeit von Zverev gegen Davidovich Fokina beeinflusst. Der erste Aufschlag erfolgt jedoch nicht vor 15 Uhr.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Viertelfinal-Partie bei den French Open zwischen Alexander Zverev und Alejandro Davidovich Fokina.

Alexander Zverev vs. Alejandro Davidovich Fokina: French Open Viertelfinale heute live im TV und Livestream

Eurosport überträgt die kompletten French Open live im Free-TV. Am heutigen Dienstag beginnt die Übertragung auf Eurosport 1 um 11.55 Uhr. Zudem könnt Ihr bei Eurosport die Partien des Tages auch im Livestream verfolgen. Der Eurosport-Player ist jedoch kostenpflichtig.

Auch der österreichische Sender ServusTV zeigt das Spiel von Alexander Zverev gegen Alejandro Davidovich Fokina via ServusTV Deutschland heute live. Empfangbar ist ServusTV auch in Deutschland, wie es geht, erfahrt Ihr hier. ServusTV bietet einen kostenlosen Stream an.

Außerdem zeigt auch DAZN heute die Spiele der French Open. Dies ermöglicht eine Kooperation, die der Streamingdienst mit Eurosport eingegangen ist. So sind die beiden Eurosportkanäle rund um die Uhr bei DAZN auf der Plattform abrufbar.

Das DAZN-Abonnement kostet 11,99 Euro pro Monat, 119,99 Euro pro Jahr. Vorher besteht die Möglichkeit, 30 Tage lang DAZN gratis zu testen.

French Open 2021, Terminplan: Die verbleibenden Sessions im Überblick