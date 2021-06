French Open, Tag 9: Struff ausgeschieden, Djokovic nach 0:2 weiter - was macht Nadal?

Jan-Lennard Struff hat das Viertelfinale der French Open verpasst. Der 31 Jahre alte Warsteiner unterlag Diego Schwartzman und vergab die Chance auf sein erstes Grand-Slam-Viertelfinale. Novak Djokovic ist trotz eines 0:2-Rückstands weiter. Rafael Nadal trifft auf den hochtalentierten Jannik Sinner (JETZT Uhr im LIVETICKER).

Das Achtelfinale der French Open dank der Eurosport-Kooperation live auf DAZN sehen. Jetzt Gratismonat sichern!

Struff, der in Paris sein 30. Major-Turnier spielte, hätte Alexander Zverev folgen können, der am späten Sonntagabend vorgelegt hatte. Zwei deutsche Profis im Viertelfinale von Roland Garros gab es zuletzt 1996 mit Michael Stich und Bernd Karbacher.

Struff legte gegen Schwartzman im ersten Satz beeindruckend los, zog schnell auf 5:1 davon, doch dann kam Schwartzman zurück. Der langjährige Davis-Cup-Spieler Struff ließ insgesamt sieben Satzbälle aus, und der Argentinier besaß auch in der entscheidenden Phase des zweiten Durchgangs die besseren Nerven. Struff kämpfte auch im dritten Satz unverdrossen und glich einen 0:4-Rückstand aus, schaffte die Wende aber nicht mehr.

Zverev spielt am Dienstag gegen den ungesetzten Spanier Alejandro Davidovich Fokina um seinen ersten Halbfinaleinzug beim Sandplatzklassiker in der französischen Hauptstadt.

Djokovic trotz 0:2-Rückstand weiter

Novak Djokovic hat den Teenie-Angriff von Lorenzo Musetti mit nur mit großem Kraftaufwand abgewehrt. Der 34-jährige Weltranglistenerste aus Serbien schlug den 19 Jahre alten Italiener im Achtelfinale noch nach einem 0:2-Satzrückstand. Beim Stand von 6:7 (7:9), 6:7 (2:7), 6:1, 6:0, 4:0 aus Djokovics Sicht gab Musetti verletzt auf.

Djokovic zog zum 49. Mal in die Runde der letzten Acht bei einem Grand-Slam-Turnier ein. In den ersten beiden Sätzen hatte er sich überraschend viele einfach Fehler geleistet, und Musetti, für den es das erste Major war, packte mit starkem Tennis zu. Doch als es zählte, schaltete der Titelanwärter einen Gang hoch und spielte seine Erfahrung gegen den zunehmend ausgepowerten Außenseiter aus.

Djokovics nächster Gegner ist in Matteo Berrettini erneut ein Italiener. Berrettini war nach dem Rückzug von Roger Federer (Schweiz) kampflos ins Viertelfinale eingezogen.

Djokovic peilt in Paris seinen zweiten Titelgewinn nach 2016 und seinen insgesamt 19 Grand-Slam-Triumph an. Er will zu den Major-Rekordsiegern Rafael Nadal (Spanien) und Federer aufschließen, die jeweils 20 Grand Slams gewonnen haben.

Gauff erstmals im Viertelfinale

Bei den Damen steht US-Teenager Cori Gauff erstmals im Viertelfinale eines Grand-Slam-Turniers. Die 17-Jährige entschied das Achtelfinalduell mit Ons Jabeur (Tunesien) am Montag locker nach nur 53 Minuten mit 6:3, 6:1 für sich. Es ist bereits die siebte Grand-Slam-Teilnahme für Gauff, die nun auf Barbora Krejcikova trifft.

Auch die Tschechin ist eine Debütantin in der Runde der letzten Acht bei Major-Events, sie setzte sich ebenso klar wie Gauff gegen deren Landsfrau Sloane Stephens mit 6:2, 6:0 durch.

French Open: Die heutigen Achtelfinals im Überblick

Damen

Spielerin 1 Spielerin 2 Ergebnis Sloane Stephens (USA) Barbora Krejcikova (CZE) 2:6, 0:6 Ons Jabeur (TUN/25) Cori Gauff (USA/24) 3:6, 1:6 Sofia Kenin (USA/4) Maria Sakkari (GRE/17) Marta Kostyuk (UKR) Iga Swiatek (POL/8) 21 Uhr im LIVETICKER

Herren