WTA-Turnier in Indian Wells: Titelverteidigerin Bianca Andreescu sagt Indian-Wells-Turnier ab

Nach Vorjahresfinalistin Angelique Kerber hat auch Titelverteidigerin Bianca Andreescu ihre Teilnahme am WTA-Turnier in Indian Wells abgesagt.

Die US-Open-Siegerin aus Kanada leidet weiter an ihrer Verletzung im linken Knie, die sie seit den WTA-Finals im Oktober zur Pause zwingt. Auch die rumänische Wimbledonsiegerin Simona Halep wird beim prestigeträchtigen Turnier in der kalifornischen Wüste verletzungsbedingt nicht am Start sein.

Andreescu (19) hatte im vergangenen Jahr als Wildcard-Starterin in Indian Wells gewonnen. In diesem Jahr bekam unter anderem Kim Clijsters eine Einladung zum WTA-Event, die Belgierin spielt im Hauptfeld (ab 11. März) ihr drittes Turnier nach ihrem Comeback. Clijsters hatte 2003 und 2005 in Indian Wells triumphiert, nach ihrer Rückkehr wartet die 36-Jährige noch auf ihren ersten Sieg.