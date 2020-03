Sieg gegen Weißrussland: Deutsches Davis-Cup-Team in der Finalrunde

Das deutsche Davis-Cup-Team hat zum zweiten Mal nach 2019 die Finalrunde im November in Madrid erreicht. Den entscheidenden dritten Punkt zum 3:1 in der Qualifikation gegen Weißrussland in Düsseldorf holte Jan-Lennard Struff (Warstein) mit dem 6:3, 6:2 gegen Egor Gerassimow.

Zuvor hatten die French-Open-Sieger Kevin Krawietz (Coburg) und Andreas Mies (Köln) mit dem 6:4, 7:6 (7:5) im Doppel gegen Ilja Iwaschka und Andrej Wasilewski das 2:1 vorgelegt. Am Freitag hatte Struff gegen Iwaschka gewonnen, anschließend kassierte Philipp Kohlschreiber (Augsburg) gegen Gerassimow den 1:1-Ausgleich.

Die Vorrundengruppen für die Finalrunde der 18 weltbesten Teams werden am 12. März ausgelost. Im Vorjahr war die Vertretung des Deutschen Tennis Bundes (DTB) im Viertelfinale von Madrid an Großbritannien gescheitert.