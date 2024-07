Tour de France: Biniam Girmay holt dritten Etappensieg, Pascal Ackermann sprintet knapp am Podium vorbei

Pogacar hatte zu diesem Zeitpunkt bereits eine kleine Schrecksekunde zu überstehen gehabt. Bei einem Massensturz im Feld musste auch der Slowene absteigen, kam aber ohne Blessuren davon. Sein großer Rivale Vingegaard, erlebte am Tag nach seiner epischen Auferstehung im Zentralmassiv, die er nach einem Sprintduell mit Pogacar mit einem Etappensieg gekrönt hatte, einen ruhigen Renntag.

Am Wochenende dürfte sich der Kampf ums Gelbe Trikot zwischen den beiden Kontrahenten aber erneut zuspitzen. In den mächtigen Pyrenäen warten zwei ganz schwierige Etappen auf die Fahrer. Zuvor steht jedoch erst einmal die Überführungsetappe nach Pau am Freitag auf dem Programm - wohl die nächste und insgesamt vorletzte Chance für die Sprinter.