Tour de France, Preisgeld und Prämie: Wie viel Geld bekommt der Sieger?

Drei Wochen Radspektakel bei der Tour de France 2024 und am Ende steht nur einer ganz oben: Am 29. Juni startete die Tour in Florenz, bevor die Radprofis die Ziellinie in Nizza am Sonntag, den 21. Juli 2024, überqueren sollen.

Was und wie viel Geld bekommt der Erstplatzierte? SPOX klärt Euch auf.