Tour de France 2024: Ist Alpe d'Huez in diesem Jahr wieder im Programm?

Die Bergankunft Alpe d'Huez ist ein Mythos in der Historie der Tour de France. Der Anstieg gilt in jedem Jahr als Highlight im Etappen-Kalender. Im vergangenen Jahr war die legendäre Bergankunft allerdings kein Teil der Tour de France.

Die Tour de France 2024 findet vom 29. Juni bis zum 21. Juli statt. Der Tour-Auftakt erfolgt zum ersten Mal in der Tour-Geschichte in Italien. In Florenz beginnt die Rundfahrt mit dem Grand Départ. Auch das Ende der Tour de France wird historisch: Erstmals endet die Tour nicht in Paris, sondern in Nizza.

SPOX verrät Euch, ob die legendäre Bergankunft Alpe d'Huez 2024 wieder mit dabei ist.