Tour de France 2024: Warum ist der Start in Florenz Italien?

Bereits in den vergangenen beiden Jahren startete die Tour de France nicht in Frankreich. Während 2022 Kopenhagen in Dänemark als Startort diente, ging es 2023 in der nordspanischen Stadt Bilbao los. Dieses Jahr wird zum ersten Mal in der Geschichte der Tour in Italien gestartet - am 29. Juni 2024 startet die Tour in Florenz. Insgesamt gab es bei der Tour de France schon 26-mal einen Start im "Ausland".

Von der Hauptstadt der Toskana führt die Eröffnungsetappe über den Kleinstaat San Marino an die Adriaküste nach Rimini. Auch die kommenden zwei Etappen (zwei und drei) gehen noch durch Italien. Erst am vierten Tag geht es schließlich über den Grenze nach Frankreich.