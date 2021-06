MotoGP heute live: GP der Niederlande im TV, Livestream und Liveticker

In der MotoGP findet heute der Große Preis der Niederlande statt. SPOX zeigt Euch, wie Ihr das Rennen der Königsklasse des Motorradsports live im TV, im Livestream und im Liveticker verfolgen könnt.

MotoGP, GP der Niederlande: Startzeit, Ort, Strecke

Und weiter geht die wilde Fahrt in der MotoGP! Am heutigen Sonntag, 27. Juni, findet in der Königsklasse des Motorsports der Große Preis der Niederlande statt. Der 9. Saisonlauf beginnt um 14 Uhr.

Gefahren wird auf dem TT Circuit Assen nahe der Stadt Assen. Auf dem 4,5 Kilometer langen Rundkurs mit 18 Kurven müssen die Fahrer bis ins Ziel 26 Runden absolvieren. Das entspricht einer Gesamtrenndistanz von 118,1 Kilometern.

Als Führender in der Fahrerwertung geht der Franzose Fabio Quartararo in das Rennen. Er führt mit 131 Punkten vor seinem Landmann Johann Zarco (109) und dem Australier Jack Miller (100).

MotoGP heute live: GP der Niederlande im live im TV und Livestream

Das MotoGP-Rennen in Assen könnt Ihr live bei DAZN sehen. Der Streamingdienst besitzt die Übertragungsrechte an allen WM-Läufen in diesem Jahr.

Das "Netflix des Sports" zeigt zuvor ab 11 Uhr auch das Rennen der Moto3 und ab 12.20 Uhr das Rennen der Moto2. Freddie Schulz kommentiert, Experte ist Flo Alt.

Auch bei dem österreichischen Sender ServusTV ist das Rennen heute live zu sehen. (So könnt Ihr ServusTV in Deutschland empfangen!).

MotoGP: Fahrer und Teams

Team Fahrer Team Suzuki MotoGP Joan Mir, Alex Rins Petronas Yamaha SRT Franco Morbidelli, Valentino Rossi Repsol Honda Team Pol Espargaro, Marc Marquez Monster Energy Yamaha MotoGP Maverick Vinales, Fabio Quartararo Ducati Team Jack Miller, Francesco Bagnaia Red Bull KTM Factory Racing Miguel Oliveira, Brad Binder LCR Honda Takaaki Nakagami, Alex Marquez Tech 3 KTM Factory Racing Danilo Petrucci, Iker Lecuona Pramac Racing Johann Zarco, Jorge Martin Aprilia Racing Team Gresini Aleix Espargaro, Lorenzo Savadori Esponsorama Racing Enea Bastianini, Luca Marini

MotoGP heute live: Niederlande-GP im Liveticker von SPOX

SPOX ist beim Großen Preis der Niederlande der MotoGP mit einem ausführlichen Liveticker vertreten. In diesem entgeht Euch garantiert kein Überholmanöver!

Hier geht's zum Liveticker MotoGP - Großer Preis der Niederlande.

Hier geht's zur Tagesübersicht.

Moto GP: Die weiteren Termine 2021