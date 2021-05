DAZN startet in eine neue Ära: Die ultimative Heimat für alle Fußball-Fans

DAZN startet in eine neue Ära und wird zur ultimativen Heimat für alle Fußball-Fans. Ab der Saison 2021/22 können Fans nahezu die komplette UEFA Champions League live auf DAZN sehen - darunter 15 von 16 Spielen pro Spieltag in der Gruppenphase und die Konferenz live und exklusiv nur bei DAZN. Zusätzlich zeigt DAZN ab 2021/22 alle Bundesliga-Spiele am Freitagabend und alle Spiele am Sonntag live. Insgesamt sind das 106 Spiele pro Saison, 103 davon exklusiv.

Geballte Expertise bei DAZN - Zuwachs im On-Air- und Kommentatoren-Team

Hierfür verstärkt DAZN sein beliebtes On-Air-Team um Alex Schlüter und Daniel Herzog mit Laura Wontorra, die von RTL zu DAZN stößt. Der Vertrag mit dem begehrten DAZN-Experten Sandro Wagner wurde ebenfalls verlängert. Auf Kommentatoren-Seite wechselt Michael Born von Sky zu DAZN und auch Joachim Hebel kommt zurück und wird die UEFA Champions League für DAZN kommentieren.

Zudem wurden die Verträge der Kommentatoren Jan Platte und Marco Hagemann, die seit dem Start von DAZN in 2016 für den Streaming-Dienst tätig sind, erfolgreich verlängert. Auch die beliebten Experten Ralph Gunesch, Sebastian Kneißl und Jonas Hummels bleiben an Bord.

Zahlreiche neue Show-Formate rund um die Bundesliga und UEFA Champions League

Fans dürfen sich zur kommenden Saison auch auf zahlreiche neue Show-Formate rund um ihren Lieblingssport freuen. Bundesliga-Fans können auf DAZN jeden Samstag bereits ab 17:30 Uhr alle wichtigen Szenen der Spiele am Nachmittag in einer linearen Highlight-Show erleben. Außerdem wird DAZN seine Vorberichterstattung rund um die Top-Spiele in der Bundesliga und UEFA Champions League ausbauen.

Dies bedeutet auch, dass für beide Wettbewerbe weit mehr Inhalte produziert werden, die allen Fans jederzeit auf Abruf zur Verfügung stehen. In der Entwicklung befinden sich aktuell auch weitere Show-Formate, die täglich unter der Woche sowie am Wochenende nachmittags parallel zu den Bundesliga-Livespielen auf DAZN zu sehen sein werden.

Erweitertes On-Demand-Angebot mit Dokuserien und DAZN Originals

DAZN erweitert ebenfalls sein On-Demand-Angebot um eine große Auswahl an selbstproduzierten und hochwertigen DAZN Originals, auf die sich alle Fans im Laufe des Jahres freuen dürfen. Bereits jetzt verfügt DAZN über einen umfangreichen On-Demand-Katalog mit Dokuserien wie "Being Mario Götze", "The Making Of" mit Cristiano Ronaldo, José Mourinho und Neymar,

"Club Ibiza" oder das kürzlich veröffentlichte "Ronaldo: El Presidente" über die brasilianische Fußball-Legende Ronaldo.

Neue Tech-Features für ein noch besseres Fanerlebnis

In den letzten Jahren hat DAZN kontinuierlich daran gearbeitet, allen Fans das beste Erlebnis beim Verfolgen ihres Lieblingssports zu bieten. Dafür wurden in den vergangenen Monaten bereits innovative Tech-Features gelauncht. Weitere werden im Laufe des Jahres folgen, um allen Fans ein ganzheitliches und hoch innovatives Plattform-Erlebnis zu bieten. Mit DAZN Pulse erhält jeder Fan alle wichtigen Szenen aus vorausgewählten parallel laufenden Livespielen und gelangt per Klick direkt dorthin. Mit den Key Moments können Fans jetzt mit einem Klick zu den wichtigsten Momenten eines Livespiels springen und die DAZN Match Stats integrieren die aktuellsten Live Statistiken für das jeweilige Event direkt auf den Bildschirm.

DAZN aktualisiert das Preismodell - das größte Fußball-Angebot im deutschen Markt ab August für 14,99 € im Monats- oder 149,99 € im Jahresabo

DAZN bietet das umfangreichste Live-Sport-Angebot, das es jemals bei einem einzigen Anbieter in Deutschland gab. Mit der Erweiterung der Rechte der UEFA Champions League und Bundesliga wurde das vielfältige Portfolio erneut um absolute Premium-Inhalte ergänzt. Deshalb wird DAZN zum Saisonstart sein Preismodell für Neu- und Bestandskunden aktualisieren.

Wer weiterhin die größtmögliche Flexibilität genießen möchte, der bezahlt dann im Monatsabonnement 14,99 €. Fans können den besten Livesport bei DAZN für nur rund 12,50 € pro Monat erleben, wenn sie sich für das Jahresabonnement zum Preis von 149,99 € entscheiden. Diese Preiserhöhung hilft uns dabei, das DAZN-Abonnement weiter kontinuierlich zu verbessern, damit Fans ihren Lieblingssport jederzeit und überall in bestmöglicher Qualität live verfolgen können.

DAZN ab sofort auch mit der Bundesliga exklusiv in Luxemburg und Liechtenstein

Im Rahmen einer Neustrukturierung wird DAZN zudem ab dem 01. August 2021 auch Luxemburg und Liechtenstein in den DAZN DACH Service eingliedern und Sportfans dort - wie in Deutschland und Österreich - unter anderem alle Bundesliga-Spiele am Freitag und Sonntag live präsentieren können.