Darts-WM: TV-Experte und ehemaliger WM-Halbfinalist Wayne Mardle erzählt irre Penis-Anekdote

Der ehemalige Darts-Profi Wayne Mardle hat in seiner Autobiographie "Slinging Arrows - How (not) to be a professional darts player" ("Schleudernde Pfeile - Wie man (k)ein professioneller Darts-Spieler wird") eine kuriose Anekdote erzählt, wie er einst ein Autogramm auf den Penis eines niederländischen Porno-Darstellers schrieb. Die Auszüge liegen dem englischen Daily Star vor.

Bei einem Fan-Termin in den Niederlanden hatte der beliebte TV-Experte gemeinsam mit dem 2021 verstorbenen Andy Fordham Autogramme geschrieben, als plötzlich ein "braungebrannter, muskulöser Adonis von einem Menschen" auf ihn zukam, "der jedem den Kopf verdrehen würde - egal ob weiblich, männlich, schwul oder heterosexuell."

Anschließend wurde dem einstigen WM-Halbfinalisten von 2008 der Mann als bekannter Porno-Darsteller vorgestellt. "Später hatte er ein paar Drinks getrunken. Wir unterhielten das Publikum, und um ehrlich zu sein, war ich nicht ganz nüchtern", schildert Mardle den Beginn der Begegnung.

Nach einiger Zeit habe ihn der Mann dann um die kuriose Signatur gebeten. "Ich lachte natürlich, scherzte, dass ich einfach einen Stift nehmen würde, und machte aus Spaß Anstalten, in meine Jackentasche zu greifen, um einen Edding zu holen", schreibt Mardle: "Als ich mich wieder umdrehte, hatte dieser Herr - und anders kann man es wirklich nicht beschreiben - ein Anhängsel von wahrhaft gigantischen Ausmaßen ausgepackt."

Sein Kollege Fordham habe nur mit den Schultern gezuckt, "als wolle er sagen: 'Wenn in Holland ...' Und so, als Publikumsliebling, der ich bin, habe ich meine Unterschrift draufgesetzt. Es war sogar so viel Platz, dass Andy am Ende auch noch seinen eigenen Namen hinschrieb", beendet Mardle die Geschichte.