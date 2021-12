Zum Abschluss des heutigen Dartsabends trifft der Deutsche Gabriel Clemens auf Jonny Clayton. Hier bei SPOX könnt Ihr die komplette Partie im Liveticker verfolgen.

Nach Florian Hempel ist mit Gabriel Clemens heute der zweite der beiden Deutschen, die es in die 3. Runde geschafft haben, im Einsatz. Clemens muss gegen den Weltranglistenachten Jonny Clayton ran. Wir tickern jedes Leg für Euch live mit.

Darts WM: Gabriel Clemens vs. Jonny Clayton heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Clemens stieg als Nummer 25 der PDC Order of Merit erst in der 2. Runde ein. Dort setzte er sich ohne große Probleme mit 3:0 gegen Lewy Williams durch. Nun wird es jedoch sehr früh schwierig für den Deutschen. Heute heißt der Gegner nämlich Jonny Clayton, der Achte der Weltrangliste. In der 2. Runde hatte Clayton jedoch deutlich mehr Schwierigkeiten. Gegen Keane Barry gewann er mit 3:2.

Vor Beginn: Es ist das zweite und letzte Match des heutigen Abends. Das Duell zwischen James Wade und Vincent Van der Voort, das eigentlich die Abendsession eröffnen sollte, musste abgesagt werden, da Van der Voort positiv auf das Coronavirus getestet wurde. Wade zieht somit ohne Gegenwehr ins Achtelfinale. Im Ally Pally geht Clemens vs. Clayton demnach etwas früher, um ca. 21.30 Uhr, los.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Duell in der 3. Runde der Darts-WM zwischen Gabriel Clemens und Jonny Clayton.

Darts WM: Gabriel Clemens vs. Jonny Clayton heute im TV und Livestream

Alles WM-Spiele des Tages, darunter auch Gabriel Clemens gegen Jonny Clayton, seht Ihr heute live und in voller Länge sowohl bei Sport1 als auch bei DAZN. Während Sport1 die Begegnung im Free-TV und im Gratis-Livestream anbietet, wird für DAZN ein Abonnement benötigt. Dieses kostet Euch entweder 14,99 Euro pro Monat oder 149,99 Euro pro Jahr.

Darts WM: Der heutige WM-Tag

Die Mittagssession ab 13.30 Uhr:

Runde Spieler 1 Ergebnis Spieler 2 3. Runde Ross Smith 3:4 D. van Duijvenbode 3. Runde Michael Smith 4:2 William O'Connor 3. Runde Florian Hempel 1:4 Raymond Smith

Die Abendsession ab 20 Uhr: