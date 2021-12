Darts-WM: Van Barneveld nach Niederlage positiv getestet

Der fünfmalige Weltmeister Raymond van Barneveld (54) ist nach seiner Zweitrundenniederlage bei der Darts-WM positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das teilte der Niederländer spät an Heiligabend via Twitter mit. Im Match am Vorweihnachtstag gegen Ex-Weltmeister Rob Cross (England) habe er noch keine Symptome gespürt, schrieb van Barneveld, mittlerweile leide er unter Atemnot, Fieber und starker Müdigkeit.

"Wir haben bereits mit Rob Cross und der PDC über die Situation gesprochen", schrieb van Barneveld, der die kommenden Tage in London in Quarantäne verbringen wird. Der Dartsverband PDC hat sich bislang nicht zu den Konsequenzen des positiven Tests geäußert. Nach der Weihnachtspause geht es im Alexandra Palace am 27. Dezember (Montag) weiter. Cross soll am Dienstag gegen Daryl Gurney aus Nordirland antreten.

Van Barneveld hatte seine kurze Auszeit auf der Darts-Tour zu Beginn der Saison beendet, bei der PDC-Weltmeisterschaft, die er 2007 gewann, reichte es in diesem Jahr nur zu einem Sieg. Wenige Stunden vor der Nachricht über seinen positiven Test versicherte "Barney" seinen Fans, "noch immer motiviert" zu sein und "im nächsten Jahr stärker" zurückkommen zu wollen.