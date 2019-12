Anthony Joshua vs. Andy Ruiz II: Den Kampf des Jahres heute live im TV und Live-Stream sehen

Es war die Box-Sensation schlechthin, als der noch ungeschlagene Schwergewichtsweltmeister Anthony Joshua am 1. Juni in der siebten Runde von einem dicklichen US-Amerikaner mit mexikanischen Wurzeln namens Andy Ruiz zum vierten und letzten Mal auf die Bretter geschickt wurde. Am heutigen Samstag steigt der Rückkampf um die Titel der Verände IBF, IBO, WBO und WBA. Hier erfahrt Ihr, wo Ihr den Kampf des Jahres live verfolgen könnt.

Sichere dir jetzt den Gratismonat auf DAZN und schaue den Kampf des Jahres zwischen Anthony Joshua und Andy Ruiz live und kostenlos auf DAZN.

Anthony Joshua vs. Andy Ruiz: Die Geschichte einer Box-Sensation

Am 1. Juni 2019 war alles angerichtet: Anthony Joshua wollte sich im Madison Square Garden endgültig zum König der Schwergewichtsboxer krönen, schließlich gilt im Boxen die Devise: Wenn du eine ganz große Nummer sein willst, musst du es in den USA schaffen. Und so fuhr der AJ-Hypetrain in New York ein.

Sein Herausforderer: Ein untrainiert anmutender US-Amerikaner mit mexikanischen Wurzeln namens Andy Ruiz, der kurzfristig eingesprungen war, weil Joshuas ursprünglicher Gegner Jarrell Miller dreimal durch Dopingtests gefallen war. Ruiz ging als klarer Außenseiter in den Kampf und schockte in Runde sieben die Boxwelt. Viermal schlug der 30-Jährige den Dominator der Schwergewichtler zu Boden.

Nach dem vierten Niederschlag spuckte AJ fast schon symbolisch seinen Mundschutz aus und der Ringrichter brach den Kampf ab - der Hypetrain war in den USA entgleist und Ruiz quasi aus dem Nichts Weltmeister der vier großen Boxverbände IBF, IBO, WBO und WBA.

© getty

Anthony Joshua vs. Andy Ruiz II: Termin, Ort Datum

Am 8. August 2019 wurde bekanntgegben, dass Anthony Joshua seinen Rückkampf gegen Andy Ruiz um seine vier verlorenen Gürtel erhält. Das Rematch wurde auf den 7. Dezember 2019 datiert und wird in Saudi-Arabien, genauer gesagt in Al-Turaif einem historischen Stadtteil des Bezirks Al-Dir'iyahi nordwestlich von Riyadh, stattfinden. Der Stadtteil gehört seit 2010 zum UNESCO Weltkulturerbe.

Kampf: Anthony Joshua vs. Andy Ruiz (C)

Anthony Joshua vs. Andy Ruiz (C) Klasse: Schwergewicht

Schwergewicht Titel: IBF, IBO, WBA, WBO

IBF, IBO, WBA, WBO Ort: Diriyah Arena, Saudi-Arabien

Diriyah Arena, Saudi-Arabien Beginn: 21 Uhr

21 Uhr Ringrichter: Luis Pabon (Puerto Rico)

Luis Pabon (Puerto Rico) Punktrichter: Glenn Feldman (USA), Steve Gray (England), Benoit Roussel (Kanada)

Anthony Joshua vs. Andy Ruiz 2: Die Revanche heute live im TV und Live-Stream sehen

Der Rückkampf zwischen Anthony Joshua und dem vierfachen Weltmeister Andy Ruiz wird in Deutschland nicht im frei empfangbaren Fernsehen oder Pay-TV zu sehen sein. Der Streamingdienst DAZN wird den Kampf des Jahres im Live-Stream übertragen.

DAZN zeigte bereits in der Vergangenheit zahlreiche hochkarätige Boxkämpfe wie Wilder vs. Fury oder das erste Duell zwischen Ruiz und Joshua live und exklusiv. Neben den größten und wichtigsten Kämpfen aus dem Boxsport zeigt DAZN außerdem seit dieser Saison 40 Spiele der Fußball-Bundesliga live und exklusiv, sowie über 100 Partien der UEFA Champions League.

Ein Abonnement bei DAZN kostet 11,99/Monat und ist monatlich kündbar. Hier könnt Ihr euch euren Gratismonat bei DAZN holen und den Kampf zwischen Anthony Joshua und Andy Ruiz kostenlos verfolgen.

Anhtony Joshua vs. Andy Ruiz II: Head-to-Head