Boxen: Anthony Joshua vs. Andy Ruiz gratis / kostenlos im DAZN-Probemonat sehen

Nach dem überraschenden Sieg von Andy Ruiz gegen Anthony Joshua im Juni steht nun der lang erwartete Rückkampf zwischen den beiden Boxern an. SPOX verrät euch, wie ihr den Kampf kostenlos im DAZN-Probemonat schauen könnt.

Anthony Joshua vs. Andy Ruiz: Austragungsort, Datum, Termin

Der Rückkampf wird am Samstag, den 07. Dezember ausgetragen. Die Vorkämpfe beginnen um 18 Uhr, der Hauptkampf startet voraussichtlich um 21.45 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Austragungsort ist die Diriyah-Arena in Saudi-Arabien.

Anthony Joshua gegen Andy Ruiz kostenlos im Probemonat von DAZN

Der Streamingdienst DAZN überträgt den Kampf live und exklusiv in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Eine Übertragung im Fernsehen wird es nicht geben.

Falls Ihr bisher noch kein DAZN-Kunde seid, könnt Ihr Euch einen kostenlosen Probemonat sichern und den Kampf live und gratis verfolgen.

Die Übertragung des Events beginnt um 18 Uhr. Jan Platte kommentiert den Kampf, Joe Healy fungiert als Experte.

Anthony Joshua vs. Andy Ruiz gratis im Livestream: Was ist DAZN?

DAZN ist ein Streamingportal, das eine Vielzahl von Sportarten und Wettbewerben per Livestream überträgt. Darunter sind auch viele hochklassige Boxkämpfe. So zeigte DAZN unter anderem auch das erste Duell zwischen Joshua und Ruiz sowie den Weltmeisterschaftskampf zwischen Deontay Wilder und Luis Ortiz.

In nächster Zeit überträgt das "Netflix des Sports" beispielsweise auch den Kampf zwischen Vergil Ortiz und Brad Solomon am Samstag, den 14. Dezember. Dazu kommt eine große Auswahl an MMA-Fights.

Darüber hinaus zeigt DAZN die besten Wettbewerbe aus zahlreichen anderen Sportarten. Im Fußball überträgt der Dienst etwa Livespiele der Champions League, der Europa League, der Bundesliga, der Primera Division und der Serie A. Dazu kommen viele Spiele aus den US-Ligen NBA, NFL, NHL und MLB sowie viele Highlights aus dem Darts, dem Tennis und anderen Sportarten.

DAZN kostet nach dem Probemonat 11,99 Euro monatlich und ist jeden Monat kündbar. Oder ihr schließt ein Jahresabonnement für 119,99 Euro ab.

Anthony Joshua gegen Andy Ruiz live sehen: Die DAZN-Highlights in diesem Monat

Neben dem Rückkampf zwischen Joshua und Ruiz gibt es in diesem Monat noch viele weitere Highlights im DAZN-Programm. Am 10. und 11. Dezember überträgt der Anbieter zahlreiche Spiele des letzten Spieltags der Champions-League-Gruppenphase, darunter das Duell von Borussia Dortmund und Slavia Prag sowie Leverkusen gegen Juventus. Am 16. Dezember zeigt DAZN zudem live die Auslosung der K.o.-Runden für die Champions League und die Europa League.

Ein weiterer Höhepunkt ist die Übertragung der Darts-Weltmeisterschaft im Ally Pally. DAZN zeigt dabei alle Spiele des Turniers live.

Anthony Joshua - Andy Ruiz: So lief der erste Kampf

Anthony Joshua ging als großer Favorit in das erste Aufeinandertreffen zwischen den beiden. Schließlich war er amtierender Weltmeister der Verbände IBF, IBO, WBO und WBA und war in seinen 22 Profikämpfen noch unbesiegt. 21 davon hatte er durch K.o. gewonnen. Ruiz ging auch bereits in der dritte Runde zu Boden. Im Anschluss schickte er Joshua aber noch in der selben Runde zweimal auf die Bretter. Das wiederholte sich in der siebten Runde, sodass der Ringrichter den Kampf abbrach und Ruiz somit zum Sieger erklärte.

Anthony Joshua: Die letzten fünf Kämpfe

Datum Gegner Resultat 29. April 2017 Wladimir Klitschko Sieg: TKO 11. Runde 28. Oktober 2017 Carlos Takam Sieg: TKO 10. Runde 31. März 2018 Joseph Parker Sieg nach Punkten 22. September 2018 Alexander Powetkin Sieg: TKO 7. Runde 1. Juni 2019 Andy Ruiz Niederlage: TKO 7. Runde

Andy Ruiz: Die letzten fünf Kämpfe