Anthony Joshua vor Kampf gegen Andy Ruiz Jr.: "Dieses Mal werde ich es nicht verbocken"

Boxer Anthony Joshua geht siegessicher in das Rematch gegen Andy Ruiz Jr. in der saudi-arabischen Stadt Diriyya (Samstag, circa 21 Uhr LIVE auf DAZN). Vor sechs Monaten hatte der US-Amerikaner überraschend durch technischen K.o. gegen den Mexikaner verloren.

"Ich werde einfach gewinnen. Das weiß ich. Dieses Mal werde ich es nicht verbocken", sagte Joshua bei der abschließenden Pressekonferenz am Mittwoch. "Es herrscht keine Angst in meinem Herzen, meinen Augen oder meinem Geist. Ich gehöre hier hin. Wenn ich meine Gürtel zurück habe, werde ich cool bleiben, mein Herausforderer-Mindset beibehalten und die nächsten Ziele in Angriff nehmen."

Sein Gegner Ruiz betonte: "AJ wird mit einem anderen Matchplan antreten. Ich weiß, dass er vorbereitet ist, also werde ich achtsamer sein. Ich werde diese wunderschönen Gürtel nicht abgeben - jetzt, wo ich mir meine Träume endlich erfüllt habe."

Beim Kampf geht es um die Schwergewichtstitel der IBF, IBO, WBO und WBA. Joshua gilt wie schon beim ersten Kampf als Favorit.

Anthony Joshua vs. Andy Ruiz: Daten und Fakten

Anthony Joshua Andy Ruiz Jr. britisch Nationalität US-amerikanisch "AJ" Spitzname "Destroyer" 1,98 Meter Größe 1,88 Meter 2,08 Meter Reichweite 1,88 Meter 22 Siege 33 21 davon durch K.O. 22 1 Niederlagen 1 Linksauslage Stil Linksauslage

Joshua vs. Ruiz: Alle Kämpfe des Abends

Neben dem Hauptkampf um die vier Schwergewichtstitel stehen an diesem Abend noch drei weitere Kämpfe an.