Nächster Neuzugang: Meister Bayern München holt Kevin Yebo aus Chemnitz

Mit 15,7 Punkten und fünf Rebounds pro Spiel war er einer der Leistungsträger beim Halbfinalisten der Basketball Bundesliga (BBL) und auch am Gewinn des FIBA Europe Cup entscheidend beteiligt.

"Kevin ist ein absolutes Vorbild dafür, was man erreichen kann, wenn man an sich glaubt und mit hartem Durchhaltevermögen seinen Weg geht", sagte Bayerns Geschäftsführer Marko Pesic. "Sein Weg war nicht einfach, und was er in den letzten zwei Jahren, speziell in der vergangenen Saison an Leistungen gezeigt hat, nötigt großen Respekt ab. Wir sind glücklich, dass er sich trotz zahlreicher Angebote für uns entschieden hat."