Nächster Hammer bei Bayern München: Sportdirektor, Trainer und drei Spieler weg

Wie der Klub am Dienstag mitteilte, kehrt der Italiener "verabredungsgemäß" wieder in seine Heimat zurück. Der 48-Jährige kam 2017 aus Bamberg nach München und gewann in seiner Amtszeit als Sportdirektor sieben Titel.

"Der Job bei Bayern war eine immense Ehre und ein unbeschreibliches Privileg", sagte Baiesi, dessen berufliche Zukunft noch offen ist: "Ich gehe mit viel großer Zuneigung und Dankbarkeit." Zuletzt hatte überraschend Erfolgscoach Pablo Laso seinen Vertrag "aus familiären Gründen" aufgelöst.

Wie die Münchener Baiesis Nachfolge regeln, wurde zunächst nicht bekannt.