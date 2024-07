Rückkehr in die Heimat: Nationalspieler Oscar da Silva wechselt vom FC Barcelona zu Bayern München

Dass da Silva, der in der Vorbereitung auf die Olympischen Spiele in Paris zum Aufgebot von Weltmeister Deutschland gehört, Barcelona verlässt, hatten die Katalanen bereits knapp eineinhalb Wochen zuvor bekanntgegeben. Der spanische Klub nutzte nach eigenen Angaben eine Klausel, um den bis 2025 laufenden Vertrag zu kündigen.

"Wir waren ja in der Vergangenheit immer wieder in Kontakt mit Oscar und kennen uns sehr gut", sagte Bayern-Geschäftsführer Marko Pesic: "In dem Moment, als klar war, dass wir eine Chance hatten, ihn zu bekommen, haben wir uns sofort um ihn bemüht."