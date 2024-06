BBL Finals: FC Bayern München holt in Berlin das Double

Carsen Edwards schnappte sich den Spielball, der Held des FC Bayern auf dem Weg zum Double hatte sich das Erinnerungsstück auch mehr als verdient. Angeführt vom glänzend aufgelegten US-Guard nutzten die Basketballer aus München bei Alba Berlin ihren ersten Matchball und holten erstmals seit 2019 wieder den Meistertitel. Die Mannschaft des spanischen Erfolgscoaches Pablo Laso setzte sich in Spiel vier der packenden Play-off-Finalserie der Bundesliga gegen den Dauerrivalen 88:82 (44:46) durch, es ist für den Pokalsieger der sechste Meistertitel der Vereinsgeschichte.

"Es ist eine tiefe Erleichterung. Es war eine lange Saison mit Aufs und Abs. Ich bin sehr ausgelaugt und freue mich über diese Leistung", sagte Weltmeister Andreas Obst bei Dyn. Für die Party gebe es ein "open end". Die Berliner waren völlig enttäuscht. "Es ist frustrierend, es ist sehr, sehr tough. Wir haben alles gegeben, was wir hatten", sagte Weltmeister Johannes Thiemann. Auch Malte Delow hatte an der Niederlage zu knabbern. "Das ist halt der Sport. Es tut weh. Es ist schade, dass wir nicht belohnt werden."

Überragender Akteur der Gäste, die durch das 3:1 in der Best-of-five-Serie als Meister auf ratiopharm Ulm folgen, war Edwards mit 29 Punkten, der 26-Jährige wurde folgerichtig als wertvollster Spieler der Finals ausgezeichnet. Die Münchner hatten am Mittwoch durch einen 67:63-Erfolg an gleicher Stelle die Weichen zum zweiten Doublesieg nach 2018 gestellt. Für den elfmaligen Champion Alba, Meister von 2020 bis 2022, endet hingegen zum zweiten Mal in Folge eine Saison titellos.