München holt den Final-Matchball - Alba unter Zugzwang

Mit einem weiteren Erfolg am Freitag (18 Uhr) würde das Team des spanischen Erfolgscoaches Pablo Laso das Double perfekt machen.

Sollte die zweite Auswärtspartie am Freitag verloren gehen, fällt die Entscheidung am Sonntag (17 Uhr) in Spiel fünf in München. Weltmeister Andreas Obst war mit 14 Punkten am Mittwoch bester Werfer der Gäste. Auch Nationalspieler Nick Weiler-Babb überzeugte mit einer starken Defensivleistung, neun Punkten und sechs Assists. Aufseiten der Berliner sammelte Matt Thomas (17) die meisten Zähler.

"Es war nicht das schönste Spiel, defensiv geprägt und mit vielen Fehlern", sagte Obst nach der Partie bei Dyn. "Spiel zwei muss uns eine Lehre gewesen sein, dass wir Alba nicht abschreiben dürfen", so der Dreierspezialist weiter: "Das müssen wir in zwei Tagen besser machen und müssen ready und gierig sein."