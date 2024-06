Alba Berlin vs. FC Bayern München, BBL Finale Spiel 4 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt Basketball im TV und Livestream?

Alba Berlin empfängt Bayern München am heutigen Freitag, dem 14. Juni, vor heimischem Publikum. Ab 18 Uhr geht es in der Mercedes-Benz Arena (Berlin) zur Sache.

In Spiel 4 geht es um alles: Der FC Bayern hat bereits zwei Finalsiege auf dem Konto, mit einem weiteren könnten die Münchner sich in der Best-of-Five-Serie also die Meisterschaft sichern. Bereits am Mittwoch gewann der FCB in der deutschen Hauptstadt und sicherte sich dadurch den Matchball.

Aber wer ist im TV und Livestream zuständig? Das erfahrt Ihr hier!