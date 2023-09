Nach dem Einzug ins Finale der Basketball-WM 2023 geht es für das DBB-Team heute gegen Serbien um den Titel. Hier erfahrt Ihr, wer das Match des DBB-Teams live im TV und Livestream zeigt/überträgt.

Wird heute deutsche Basketball-Geschichte geschrieben? Nach sieben Siegen in sieben Spielen steht Deutschland sensationell im Finale der Basketball-WM 2023. In diesem trifft das DBB-Team am heutigen Sonntag, 10. September, auf Serbien. Spielbeginn in der Mall of Asia Arena in Manila ist um 14.40 Uhr.

Die deutschen Basketballer wollen ihren historischen Sensationserfolg mit dem Titel krönen. Nach dem grandiosen Sieg im Halbfinale gegen die USA blendete Moritz Wagner die Bedeutung des bevorstehenden wichtigsten Spiels in der deutschen Basketball-Geschichte im Vorfeld aus. "Ich versuche, das nicht so zu glorifizieren, sondern einfach auf das Spiel zu schauen. Und den externen Fokus auf das Basketballerische zu legen. Der Rest kommt von alleine", sagte der NBA-Profi von Orlando Magic.

Für Serbiens Trainer Svetislav Pesic wird das große WM-Endspiel eine Zeitreise in die Vergangenheit. "Ich habe mir dieses Finale gewünscht, und es ist so gekommen", sagte er. Ausgerechnet Deutschland, seine zweite Heimat, muss die 74 Jahre alte Trainerlegende, die den deutschen Basketball so sehr prägte, auf dem Weg zu ihrem zweiten WM-Titel besiegen. 1993 führte er Deutschland bei der Heim-EM zum Titel.

Ohne Topspieler wie NBA-Superstar Nikola Jokic, Vasilije Micic und Nikola Kalinic überrollten die Serben angeführt vom überragenden NBA-Star Bogdanovic (Atlanta Hawks), der WM-MVP werden könnte, erst im Viertelfinale Litauen (87:68) und dann in der Vorschlussrunde Kanada (95:86). Die Deutschen werden gewarnt sein.

Deutschland im Basketball WM Finale heute live im Free-TV: Wer zeigt/überträgt DBB-Team vs. Serbien im TV und Livestream?

Das WM-Finale zwischen Deutschland und Serbien wird von zwei Anbietern live übertragen. Das ZDF erwarb dafür eine Sublizenz von der Telekom erworben und zeigt das Spiel ab 14.15 Uhr live im Free-TV. Rund um das Finale berichten für das "Zweite":

Kommentator: Daniel Pinschower

Daniel Pinschower Moderator: Sven Voss

Sven Voss Experte: Bastian Doreth

Das ZDF biete zudem einen kostenlosen Livestreaman.

Die ebenfalls kostenlose Liveübertragung von MagentaSport im TV sowie im Livestream auf magentasport.de und in der MagentaSport-App beginnt bereits um 13.30 Uhr.

Deutschland im Basketball WM Finale heute live im Free-TV: Wer zeigt DBB-Team vs. Serbien im Liveticker?

Gewinnt Deutschland Gold bei der Basketball-WM 2023? Eine Antwort darauf erhaltet Ihr auch im aktuellen und ausführlichen Liveticker von SPOX.

Hier geht' zum Liveticker Deutschland - Serbien.

© getty Dennis Schröder ist Kapitän des DBB-Teams.

Deutschland vs. Serbien heute live, Übertragung: Die wichtigsten Infos

Event: Basketball-WM, Finale

Basketball-WM, Finale Spiel: Serbien vs. Deutschland

Serbien vs. Deutschland Datum: 10. September 2023

10. September 2023 Start: 14.40 Uhr

14.40 Uhr Spielort: Mall of Asia Arena, Manila (Philippinen)

Mall of Asia Arena, Manila (Philippinen) Übertragung im TV: MagentaSport, ZDF

Übertragung im Livestream: MagentaSport- App , magentasport.de, zdf.de

App Liveticker: SPOX

