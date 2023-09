Serbien mit Coach Svetislav Pesic trifft heute im Rahmen der Halbfinalrunde beim FIBA Basketball World Cup 2023 auf Kanada. SPOX tickert die Partie live mit.

Alle Spiele der Basketball-WM gibt es live auf MagentaTV. Die Spiele des DBB-Teams sind für alle kostenlos.

Serbien und Kanada eröffnen heute die Halbfinalrunde bei der Basketball-WM in Japan, Indonesien und auf den Philippinen. Im Liveticker von SPOX verpasst Ihr keine wichtige Spielaktion.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Serbien vs. Kanada: Basketball WM 2023 heute im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn Die Runde der letzten Vier wird mit dem Spiel zwischen Serbien und Kanada eröffnet. Welches Team kann sich ein Ticket für das WM-Finale sichern? Im zweiten Halbfinale treffen um 14.40 Uhr Deutschland und die USA aufeinander.

Vor Beginn Das Duell geht um 10.45 Uhr deutscher Zeit los und wird in der SM Mall of Asia Arena in Pasay (Philippinen) ausgetragen.

Vor Beginn Herzlich willkommen zum WM-Halbfinale zwischen Serbien und Kanada.

© getty

Serbien vs. Kanada: Basketball WM 2023 heute im TV und Livestream

Die Übertragungsrechte der WM liegen bei MagentaSport, aus diesem Grund ist der Pay-TV-Sender auch für die Übertragung von Serbien vs. Kanada verantwortlich. Um 10.15 Uhr geht es mit der Vorberichterstattung los, folgendes Personal wird während der gesamten Übertragung eingesetzt:

Kommentar: Michael Körner

Michael Körner Co-Kommentar: Alexander Vogel

Alexander Vogel Experte: Pascal Roller

Pascal Roller Moderation: Jan Lüdeke

Jan Lüdeke Reporter vor Ort: Benni Zander

Benni Zander Experte vor Ort: Per Günther

Per Günther Gast: Steffen Hamann

Anders als die Spiele mit deutscher Beteiligung ist das Halbfinale zwischen Serbien und Kanada kostenpflichtig.

Basketball WM 2023: Das Halbfinale im Überblick

Datum Team 1 Team 2 8. September 2023 Serbien Kanada 8. September 2023 USA Deutschland