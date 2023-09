Bei der Basketball-WM kommt es am heutigen Tag zum Halbfinalduell zwischen Deutschland und den USA. SPOX verfolgt das gesamte Spiel hier für Euch im Liveticker.

Alle Spiele der Basketball-WM gibt es live auf MagentaTV. Die Spiele des DBB-Teams sind für alle kostenlos. Hier anmelden!

Das DBB-Team duelliert sich heute im Halbfinale der Basketball-WM mit den USA. Gelingt Deutschland der Einzug in das WM-Endspiel? Das erfahrt Ihr hier im Liveticker.

Hier geht es zum vollen Boxscore der Partie.

Der Artikel wird fortlaufend aktualisiert. Klicke hier für den Refresh der Seite.

Basketball WM 2023 1. Viertel 2. Viertel 3. Viertel 4. Viertel Gesamt Deutschland USA

Deutschland vs. Team USA: Basketball WM Halbfinale jetzt im Liveticker - Vor Beginn

Vor Beginn: Franz Wagner wird übrigens heute wieder für Isaac Bonga starten. Bei den USA fehlt Brandon Ingram, der krank ist. Der Pelicans-Forward kam zuletzt nur noch von der Bank.

Vor Beginn: Der erste Finalist steht übrigens schon fest. Serbien setzte sich gegen Kanada mit 95:86 durch. Coach Pesic gegen den DBB - das wäre doch was. Das ist aber alles Zukunftsmusik. Übrigens: Bogdan Bogdanovic wünscht sich die USA.

Vor Beginn: Deutschland könnte am heutigen Tag im Duell gegen die USA seinen grandiosen Lauf bei der Basketball-WM veredeln. Sichert sich das DBB-Team gegen die starken US-Amerikaner den siebten Sieg im siebten WM-Spiel und bucht damit das Ticket für das Finale der Basketball-WM?

Vor Beginn: Das Halbfinale der Basketball-WM startet um 14.40 Uhr in der Mall of Asia Arena in Manila (Philippinen)

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Partie zwischen Deutschland und den USA.

Deutschland vs. Team USA: Basketball WM Halbfinale heute live im TV und Livestream

MagentaSport überträgt das Duell zwischen Deutschland und den USA heute exklusiv im Free-TV und im kostenlosen Livestream. Den Livestream des TV-Senders findet Ihr auf magentasport.de und in der MagentaSport-App.

Basketball WM 2023: Das Halbfinale im Überblick