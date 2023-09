Basketball WM, Finale: Termin, Datum, Uhrzeit, Paarung, Teams, Übertragung im Free-TV und Livestream

Die Basketball-WM 2023 geht in ihrer ganz heiße Phase! Aktuell stehen die Halbfinalpartien des Turniers an, das Finale der Basketball-Weltmeisterschaft steht also vor der Tür. SPOX liefert Euch alle Informationen zum Finale der Basketball-WM und erklärt Euch, wo das Endspiel live im TV und Livestream übertragen wird.

Alle Spiele der Basketball-WM gibt es live auf MagentaTV. Die Spiele des DBB-Teams sind für alle kostenlos.

Die 19. Basketball-Weltmeisterschaft neigt sich ihrem Ende entgegen. Nur noch vier Nationen kämpfen um den Einzug in das Finale der Basketball-WM. Zu diesen vier Mannschaften gehört unter anderem das DBB-Team von Gordon Herbert. Gelingt Dennis Schröder und Co. der Einzug in das Endspiel?

Basketball WM, Finale: Termin, Datum, Uhrzeit, Paarung, Teams

Die Basketball-WM 2023 endet am kommenden Sonntag, den 10. September. Das Endspiel der Weltmeisterschaft ist für 14.40 Uhr deutscher Zeit terminiert. Als Austragungsort der Begegnung wird die Mall of Asia Arena im philippinischen Manila dienen, die Platz für bis zum 20.000 Zuschauer bietet.

Die Paarung für das Finale der Basketball-WM wird am Freitag, den 8. September, bestimmt. Neben dem DBB-Team, stehen die USA, Serbien und Kanada im Halbfinale des Turniers. Deutschland hat im Kampf um den Finaleinzug den vermeintlich schwersten Gegner vor der Brust. Die Mannschaft von Gordon Herbert bekommt es mit den USA zu tun, die trotz des Fehlens von einigen NBA-Stars die Topfavoriten auf den WM-Titel sind.

Das zeigte die USA vor allem im Viertelfinalduell gegen Italien, in welchem die US-Amerikaner die Italiener förmlich demontierten. Deutlich mehr Mühe hatte dagegen Deutschland gegen Lettland. Mit einem 81:79-Erfolg buchte das DBB-Team nur knapp das Halbfinal-Ticket.

© getty Wie schlägt sich das DBB-Team gegen die USA?

Das erste Halbfinale bei der Basketball-WM bestreiten am Freitag Serbien und Kanada. Die Kanadier zeigten im Viertelfinale eine starke Leistung und eliminierten letztendlich souverän das slowenische Team rund um Luka Doncic. Aber auch Serbien, die auf ihren Topstar Nikola Jokic verzichten müssen, zogen ungefährdet ins Halbfinale der Basketball-WM ein.

Basketball WM: Das Halbfinale im Überblick

Termin Team 1 Team 2 Runde Fr., 8.09., 10.45 Uhr Serbien Kanada Halbfinale Fr., 8.09., 14.40 Uhr USA Deutschland Halbfinale

Basketball WM, Finale: Übertragung im Free-TV und Livestream

Für die Übertragung des Basketball-WM-Finals zeigt sich in diesem Jahr MagentaSport zuständig. MagentaSport überträgt nämlich alle 92 Spiele der Basketball-Weltmeisterschaften 2023 live und in voller Länge im TV oder im Livestream auf magentasport.de und in der MagentaSport-App.

Die Partien mit deutscher Beteiligung zeigt der TV-Sender zudem kostenfrei. Sollte das DBB-Team von Gordon Herbert das WM-Finale erreichen, könnt Ihr das Spektakel live und vollumfänglich im Free-TV sehen.

Ansonsten benötigt Ihr für den Zugriff auf die Übertragung von MagentaSport ein kostenpflichtiges Abo. Telekom-Kunden zahlen für ein MagentaSport-Abonnement monatlich 12,95 Euro oder jährlich 95,4 Euro. Für alle Nicht-Kunden beträgt der Preis für ein MagentaSport-Abo 19,95 Euro im Monat oder 155,4 Euro für ein Jahres-Abonnement.

Basketball WM, Finale: Der Liveticker von SPOX

Ihr könnt das Finale der Basketball-WM 2023 nicht live im TV oder im Livestream sehen? Dann seid Ihr bei SPOX goldrichtig. SPOX verfolgt das Endspiel der Weltmeisterschaft in einem ausführlichen Liveticker. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

