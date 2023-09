Basketball WM 2023 - Kommentar zum DBB-Triumph über die USA: Das beste Spiel der Geschichte einer deutschen Nationalmannschaft

Deutschland steht im Finale der Basketball-WM - und das nicht irgendwie! Es war das mit Abstand beste Spiel einer deutschen Nationalmannschaft, das wir je erleben durften. Es toppt auch die großen Momente des DBB mit Dirk Nowitzki.

Alle Spiele der Basketball-WM gibt es live auf MagentaTV. Die Spiele des DBB-Teams sind für alle kostenlos. Zunächst einmal: Dieser Sieg des DBB über die USA ist keine Sensation, das würde der deutschen Mannschaft nicht gerecht werden. Ja, die USA waren Favorit, aber vor diesem Spiel dürfte jedem Beobachter klar gewesen sein, dass Deutschland in dieser Form und bei dieser WM durchaus in der Lage sein würde, den USA mindestens Paroli zu bieten - und genau das tat die Mannschaft in einer Art und Weise, wie wir es noch nie von einem deutschen Nationalteam gesehen haben - auch nicht in den Nowitzki-Jahren. Es gibt gegen die USA gewisse Regeln, wie man sie bespielt. Tempo rausnehmen, die Sets laufen, die Amis rotieren lassen, bis sie Fehler machen - und auf gar keinen Ball die USA ins Laufen kommen lassen. Und was machte Deutschland? Sie drückten aufs Tempo, ballerten bei der erstbesten Gelegenheit los und ließen sich wie schon vor drei Wochen auf einen Shootout ein. Und warum? Weil dieses es Team kann. Weil es auf Augenhöhe agiert. Ja, die USA trat hier nicht in Bestbesetzung an und hätte den DBB mit allen Hochkarätern sicherlich geschlagen. Newsflash: Das wäre auch gegen jede andere Nation auf dieser Welt der Fall. Das Entscheidende war, mit welcher Selbstverständlichkeit Deutschland im WM-Halbfinale aufgetreten ist.

© getty DBB-Sieg über die USA: Diese Mannschaft erwartete einen Sieg Wir diktieren das Tempo, wir drücken unseren Stil durch. Nicht Deutschland, sondern die USA reagierten zuerst. Sie passten sich an, weil sie auf die Länge der Deutschen keine Antwort hatten. Ein Jalen Brunson wurde in Halbzeit eins wie auch der amtierenden Verteidiger des Jahres Jaren Jackson Jr. quasi vom Feld gespielt. Zumindest setzte sie Head Coach Steve Kerr für eine halbe Ewigkeit nicht ein, insbesondere bei JJJ vermutlich ein Fehler. Die USA kamen nur mit ihrer individuellen Klasse (Anthony Edwards) zurück, das klar bessere Team war Deutschland, das wie aus einem Guss spielte und dem bis dahin besten Defensiv-Team dieses Turniers satte 113 (!) Punkte einschenkte (Fun Fact: Nur der Südsudan und Libanon kassierten in einem Spiel dieser WM mehr!). Und anders als Litauen in der Zwischenrunde gelang das nicht nur mit heißen Shooting von draußen (13/30 Dreier), sondern eben durch schnelle Abschlüsse, kluge Setplays und natürlich Andi Obst, von dem die Amerikaner wohl noch lange schlecht träumen werden. Es spricht auch Bände, dass Spieler wie Franz Wagner nach dem Spiel sogar noch Haare in der Suppe (Defense) fanden oder dass Coach Gordon Herbert im Interview nur minimale Anzeichen von Emotion zeigte. Diese Mannschaft glaubte an einen Sieg, ja, sie erwartete bei einer Top-Leistung sogar einen solchen. Es ist auch kein Sieg des Glücks, die USA gehen hier mit 58 Prozent aus dem Feld und 48 Prozent Dreier ins Spiel um Platz 3 - es war ein hochwertiger Schlagabtausch auf dem allerhöchsten Niveau, noch nie fielen in einem WM-Halbfinale mehr Punkte. Es war ein Niveau, welches wir in Deutschland in Sachen Basketball noch nicht gesehen haben. Nicht beim sensationellen EM-Sieg 1993 und auch nicht in den großen Nowitzki-Jahren, als es ebenfalls zwei Medaillen gab.