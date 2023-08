Bald ist es soweit: Die Basketball-WM 2023 steht in den Startlöchern. Hier erfahrt Ihr, wie viel Preisgeld und Prämien an die Sieger des Turniers ausgeschüttet werden.

Die Basketball-Weltmeisterschaft geht in eine neue Runde. Vom 25. August bis zum 10. September wird die 19. Auflage des Turniers ausgetragen. In diesem Jahr kommt es dabei zu einem Novum: Zum ersten Mal richten mit den Philippinen, Indonesien und Japan gleich drei Nationen das Turnier gemeinsam aus. Zuvor hatte es jeweils nur ein Gastgeberland gegeben.

Die deutsche Nationalmannschaft um Kapitän Dennis Schröder tritt in Gruppe E gegen die Nationen Finnland, Australien und Japan an. Nach dem erfolgreichen Abschneiden bei der Heim-EM im vergangenen Jahr ist die Begeisterung für das DBB-Team hierzulande so groß wie lange nicht mehr. Beim anstehenden Turnier in Asien werden Rekordeinschaltquoten erwartet.

Die stetig zunehmende Basketball-Hype äußert sich jedoch auch auf internationaler Bühne. Bei der vergangenen WM 2019 in China konnten sich die Mannschaften über das höchste jemals ausgeschüttete Preisgeld freuen. Gleichzeitig generierte das Turnier mit insgesamt 3 Milliarden Zuschauern die höchste Reichweite in der Turniergeschichte. Ein Ende der Entwicklung ist nicht in Sicht.

© getty Das DBB-Team trifft in der Gruppenphase auf Finnland, Japan und Australien.

Basketball WM 2023, Preisgeld und Prämien: Wie viel Geld bekommen die Sieger?

Eine verbindliche Aussage über die Preisgelder und Prämien bei der anstehenden Weltmeisterschaft hat es bislang noch nicht gegeben. Die FIBA wird die Zahlen dazu jedoch mit aller Wahrscheinlichkeit noch vor Turnierbeginn veröffentlichen.

Bis dahin bleibt uns allerdings nur, darüber zu mutmaßen. Ein guter Vergleichswert sind die Preisgelder des vergangenen WM-Turnieres im Jahr 2019. Damals schütteten die Organisatoren den rekordverdächtigen Betrag von 15 Millionen US-Dollar an die Mannschaften aus. Das Gewinnerteam allein, die Nationalmannschaft Spaniens, freute sich über eine Prämie von 2,5 Millionen US-Dollar.

Basketball WM 2019: Die Preisgelder und Prämien

Sieger: 2,5 Millionen US-Dollar

2,5 Millionen US-Dollar 2. Platz: 1,5 Millionen US-Dollar

1,5 Millionen US-Dollar 3. und 4. Platz: 1,2 Millionen US-Dollar jeweils

1,2 Millionen US-Dollar jeweils 5. bis 8. Platz: 800 Tausend US-Dollar jeweils

800 Tausend US-Dollar jeweils 9. bis 16. Platz: 550 Tausend US-Dollar jeweils

550 Tausend US-Dollar jeweils 17. bis 32. Platz: 200 Tausend US-Dollar jeweils

Basketball WM 2023: Die wichtigsten Infos auf einen Blick

Basketball-WM 2023 Anzahl Nationen 32 Austragungsort Indonesien (Indonesia Arena, Jakarta)

Japan (Okinawa Arena in Okinawa)

Philippinen (Philippine Arena, Bocaue; Araneta Coliseum, Quezon City; Mall of Asia Arena, Metro Manila) Eröffnungsspiel 25. August 2023 Endspiel 10. September 2023 Anzahl Spiele 96

Basketball WM 2023: Aktuelle News

© getty Franz Wagner könnte auch bei der Weltmeisterschaft 2023 für Deutschland auflaufen.

Basketball WM 2023: Die letzten WM-Sieger