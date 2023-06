Basketball-WM 2023: Welche NBA-Stars sind dabei?

Nicht mehr allzu lange, bis die Basketball-WM 2023 steigt - doch auf welche NBA-Spieler dürfen wir uns dabei freuen? Wir geben einen Überblick über die Stars, von denen wir bislang wissen.

Vom 25. August bis zum 10. September wird die 19. Basketball-Weltmeisterschaft ausgetragen, Gastgebernationen gibt es gleich drei: Indonesien, Japan und die Philippinen. Insgesamt 32 Nationen werden dort im Sommer nicht nur um die Goldmedaille spielen, sondern auch um Tickets für Olympia 2024 in Paris.

Es steht also einiges auf dem Spiel - kein Wunder, dass deshalb zahlreiche NBA-Stars für ihre Nationen auflaufen werden. Welche Akteure bereits bekannt sind und welche darüber hinaus noch nominiert werden könnten, erfahrt Ihr hier!

Basketball-WM 2023: Welche NBA-Stars sind für Deutschland dabei?

Fangen wir an mit dem deutschen Nationalteam, das nach der Bronzemedaille bei der Europameisterschaft im vergangenen Jahr auch bei der WM auf einen Podestplatz hofft. Den finalen Kader hat Bundestrainer Gordon Herbert zwar noch nicht bekanntgegeben, doch möchte er laut einem Interview mit dem DBB alle EM-Helden zur Vorbereitung im August einladen. In der NBA spielen davon drei: Dennis Schröder (aktuell Free Agent), Daniel Theis (Indiana Pacers) und Franz Wagner (Orlando Magic).

Das sind aber noch nicht alle NBA-Akteure, die Herbert gerne dabeihätte. Auch Maxi Kleber von den Dallas Mavericks möchte laut dem Bundestrainer "unbedingt spielen und dabei sein" und werde darum eine Einladung erhalten, ebenso wie der bei der EuroBasket verletzte Moritz Wagner (Orlando Magic).

Anders sieht die Sache laut Informationen von basketball.de bei Isaiah Hartenstein von den New York Knicks aus: Der Center stand dem Nationalteam bei der EM nicht zur Verfügung und werde für Herbert auch in diesem Jahr "keine Option" sein.

© getty Franz Wagner könnte auch bei der Weltmeisterschaft 2023 für Deutschland auflaufen.

Basketball-WM 2023: Welche NBA-Stars sind für Team USA dabei?

Ein Team, das von oben bis unten mit NBA-Stars gespickt sein wird, ist natürlich einmal mehr Team USA. Nach Informationen von Joe Vardon und Shams Charania (beide The Athletic), Adrian Wojnarowski (ESPN) und Marc Stein (Substack) sind bislang acht Stars im Aufgebot der Nordamerikaner fix - fünf Plätze sind also noch frei.

Und um wen handelt es sich bei den Zusagen? Hier haben wir das Ganze etwas ausführlicher für Euch unter die Lupe genommen, die Kurzversion lautet folgendermaßen: Jalen Brunson (New York Knicks), Brandon Ingram (New Orleans Pelicans), Jaren Jackson Jr. (Memphis Grizzlies), Anthony Edwards (Minnesota Timberwolves), Tyrese Halburton (Indiana Pacers), Austin Reaves (Los Angeles Lakers), Mikal Bridges (Brooklyn Nets) und Bobby Portis (Milwaukee Bucks) sind dabei.

Basketball-WM 2023: Welche NBA-Stars sind dabei?

Soweit die Lage bei Deutschland und Team USA, aber auch darüber hinaus werden laut NBA Deputy Commissioner Mark Tatum im Interview mit Lance Agcaoili (Inquirer) "mindestens 20 der 32 Mannschaften NBA-Spieler dabeihaben." Demnach bestehe das gesamte kanadische, sowie der Großteil des französischen und des spanischen Aufgebots in diesem Jahr aus Stars der besten Basketballliga der Welt.

Bei der Masse konzentrieren wir uns hier einmal auf die größten Namen. Noch nicht fest zugesagt, in den vergangenen Jahren aber immer für Ihre Nationen Serbien bzw. Griechenland aufgelaufen: die jeweils zweifachen NBA-MVPs Nikola Jokic (Denver Nuggets) und Giannis Antetokounmpo (Milwaukee Bucks). Noch etwas wahrscheinlicher ist die Teilnahme eines weiteren Superstars: Luka Doncic (Dallas Mavericks) hat nämlich schon unmittelbar nach dem Ausscheiden bei der Europameisterschaft verkündet, dass er Slowenien auch bei der WM 2023 vertreten wird.

© getty Wird Nikola Jokic auch bei der WM wieder für Serbien an den Start gehen?

Und was ist mit den eben erwähnten Teams aus Kanada, Frankreich und Spanien? Kanada-Coach Nick Nurse (Philadelphia 76ers) wird wohl auch bei der Weltmeisterschaft auf den Kern setzen, der schon in der Qualifikation dabei war. Am namhaftesten dabei sind Shai Gilgeous-Alexander (Oklahoma City Thunder), Jamal Murray (Denver Nuggets) und RJ Barret (New York Knicks). Andrew Wiggins (Golden State Warriors) spielt in Kanadas Planungen hingegen keine Rolle.

Für Frankreich könnte neben den Veteranen Rudy Gobert (Minnesota Timberwolves) und Evan Fournier (New York Knicks) auch der prognostizierte Nummer-Eins-Pick im diesjährigen NBA-Draft, Victor Wembanyama, auflaufen. Das Riesentalent kam bereits im vergangenen Jahr in der WM-Qualifikation zum Einsatz. Die Teilnahme von Joel Embiid (Philadelphia 76ers), der sowohl einen US-amerikanischen als auch einen französischen Pass besitzt, ist - wenn auch fraglich - ebenso möglich.

Spaniens goldene Generation gehört größtenteils der Vergangenheit an, dennoch konnten die Iberer bei der EM die Goldmedaille abräumen. NBA-Spieler waren nur ein aktiver dabei: Willy Hernangomez (New Orleans Pelicans). Er gilt auch für die kommende Weltmeisterschaft als wahrscheinlicher Kandidat, ebenso wie der von einer Verletzung zurückkehrende Ricky Rubio von den Cleveland Cavaliers.

© getty Victor Wembanyama war bereits im Qualifikationsaufgebot der Franzosen.

Basketball-WM 2023: Wichtigste Infos

Event: Basketball-WM 2023

Basketball-WM 2023 Austragungsort: Indonesien (Indonesia Arena, Jakarta), Japan (Okinawa Arena in Okinawa), Philippinen (Philippine Arena, Bocaue; Araneta Coliseum, Quezon City; Mall of Asia Arena, Metro Manila)

Indonesien (Indonesia Arena, Jakarta), Japan (Okinawa Arena in Okinawa), Philippinen (Philippine Arena, Bocaue; Araneta Coliseum, Quezon City; Mall of Asia Arena, Metro Manila) Eröffnungsspiel: 25. August 2023

25. August 2023 Endspiel: 10. September 2023

Basketball-WM: Die Sieger der vergangenen Jahre